Ulf Lundén: Kulturen går för högtryck

Kulturen på sommaren går för högtryck och då går jag på semester. Konkurrensen är hård om publiken. Festivaler, konserter, konstutställningar, sommarteatrar, spelmansstämmor finns i snart sagt varje buske i Dalarna. Det är förstås positivt. Mycket har hänt under de drygt tio år som jag bevakat kulturen för Dala-Demokratens läsare. Min bestämda känsla är att vi har fått mycket mera av allt. Självfallet beror det på sommar och turism. Under vinterhalvåret är det betydligt glesare med arrangemang av olika slag. Under sommaren hinner vi med att bevaka bara en bråkdel av allt som händer i vårt landskap.

Mitt råd till den som besöker vårt län och som vill ta del av kultur i sommar. Gå gärna på upptäcktsfärd vid sidan om de stora arenorna och turistmagneterna. Besök orter som du i vanliga fall åker förbi. Upptäck exempelvis Ovanmyra kulturhus. Tre olika arrangemang väntar i nästa vecka. Femte juli klockan 19.00 kommer radioprofilen Erik Schüldt och DD:s chefredaktör Göran Greider att spela musik för varandra och publiken. Den sjätte juli gästas Ovanmyra av två duktiga violinister från Dalarna – Nils-Erik Sparf och Anders Jakobsson. Den åttonde juli klockan 19.00 framträder den unga prisbelönade stråkkvartetten Malvakvartetten. Det finns oerhört spännande konstupplevelser. Dalarna Art Trail guidar dig till totalt 13 konsthallar i sommar.

Men kulturen är långt mycket viktigare än att bara vara ett slags förströelse för semesterfirare. Kultur ska inte vara något menlöst kramkalas. Det är i litteraturen, teaterdramat, musikstycket eller filmen som vi möter oss själva och även kan ta del av andra människors erfarenheter. Här är ondskan allt som oftast granne med godheten.

Det är i kulturen som människan kliver fram som både ond och god, självisk och osjälvisk på en och samma gång.

Blotta tanken på att kunna skapa ”den goda människan” som många förr har trott på är lika dödfött som idén om att människan innerst inne är egoist. Ny hjärnforskning visar att evolutionen har gjort oss till sociala experter. Det är faktiskt själva drivkraften bakom allt vi gör. Den som tvivlar kan förslagsvis läsa Matthew D. Liebermans nyutkomna bok "Det sociala djuret" (Fri Tanke). Vi är ett flockdjur som inte verkar klara oss utan varandra. Lieberman visar med sin banbrytande forskning inom social neurovetenskap att vårt behov att knyta an till andra människor är ett ännu mer grundläggande behov än av mat eller husrum.

Kulturen är en social mötesplats. Det handlar i grunden om ett möte mellan människor. Att samtala om en bok, en pjäs eller konstutställning kan även öppna för nya självinsikter.

En del skriver, andra målar, en tredje sjunger och spelar på instrument. Att finna sin egen skaparkraft, ett eget uttryckssätt, ett språk är viktigt, för att vi skall kunna känna oss som mer sammansatta och levande personer.

Men är kulturens främsta uppgift att förebygga och minska sjukfrånvaron? Silversmide för stressad sjukvårdspersonal, litterära stadsvandringar för personer med kronisk smärta?

Snart kanske en läkare nära dig skriver ut kultur på recept. Varsågod: en biljett till nästa Lars Norénpjäs när huvudvärken slår till som värst. Se människor som har ett större helvete än du.

Nej, självfallet inte. Fysiska och psykiska sjukdomar måste främst botas med läkarvetenskap. Det hindrar dock inte att kulturen finns med på ett självläkande hörn. Vi blir gladare av att sjunga i kör än att skråla ensam.

Jag föredrar en kultur som bryter gränser, som skapar små och stora mirakel. En karnevalisk kultur. Den är radikal och gör motstånd. Den är inte en visionslös, konsumtionsvara eller hjälpgumma för Tillväxtverket och upplevelseindustrin. Den finns där för sin egen och allas skull.

Kultur kan givetvis vara avkoppling eller en upplevelse av skönhet. Men kulturen är också ett av de ställen där vi faktiskt diskuterar hur vi ska bygga vårt samhälle och vår värld. I kulturen produceras idéer om hur människor är eller bör vara. Därför måste vi ha en kritisk diskussion om exempelvis vilka klichéer och stereotyper vi producerar och reproducerar i kulturyttringar, och varför vissa grupper representeras mer sällan än andra.

Trevlig sommar kära kulturläsare.

LÄS MER KULTUR