Vantar einstaklingar (Tankar från gungstolen)

Jag funderar på om det inte är dags att starta en ny förening. Den kan till exempel få heta: The Swedish Association for Preserving the Swedish Language (SAPSL). Någon däremot? Allt ska ju vara på engelska nu för tiden i detta land där många tror, från toppolitiker och neråt, att de är bättre på engelska än de är. Det heter ju till exempel Missing People istället för Försvunna Personer.

Missing People låter ju lite häftigare, men är egentligen bara helt vanliga ord, fast på engelska. Kanske går det lika bra med: Vantar einstaklingar, eller: Mankas personoj, eller: Wenda kesên. Det är väl häftigare än engelska? Misi tagata, låter också bra liksom: Sonu eniyan. (Viss reservation för datorns översättning.) Jag har ingenting emot Missing People som förening, snarare tvärtom.

Det är detta användande av engelska istället för svenska jag vänder mig mot och nu råkade Missing people vara det första jag tänkte på. Ibland är dock svårt att hitta svenska ord, inte minst i musiksammanhang. Det hjälper inte att titta i böcker eller på nätet för att hitta en bra översättning.

Det finns helt enkelt inga och det beror mera på att det inte är ord utan begrepp som tagits in i svenskan. Islänningarna har säkert gjort ord och isländska begrepp, men det hjälper ju inte oss. Slår upp Slide guitar för översättning på nätet och det blir samma ord på svenska men på isländska blev det: renna gítar.

Kläder är något nödvändigt, inte minst i vårt klimat, men också något som många självutnämnda modeexperter ofta hakar upp sig på och kritiserar. Så fort en svensk trupp av något slag har fått kläder så är någon där och och klagar. Vid varje OS är det fel på kläderna. Vad spelar kläderna för roll i de sammanhangen? Kläder vinner inga medaljer.

Inredning är en annan grej där det finns experter. I varje kvinna bor en inredningsexpert av rang, om man nu ska tro alla TV-program, där kvinnan ska inreda och gör det självsäkert och enligt egen utsago bra, men vad vet jag, jag är ingen inredare. Vi får väl fråga Ernst, som åtminstone vill framstå som mästaren nummer ett.

Det är mycket oro för ryssarna numera. Ska de komma och hoppa på oss? De har ju gjort det förr, men det har danskarna också och ändå är det ingen som verkar oroa sig för danskarna. De har ju numera också en bro att köra och ingen militär från ÖB och neråt tittar söderut, svensk militär tittar av tradition österut. Nä, det är dags att fundera, jag litar inte ens på att det går rätt till när danska domare dömer ett svenskt lag.

Nu ska vi rusta upp försvaret igen efter att det fått förfalla under flera år. Vi får hoppas att beredskapsförråden med konserverad ärtsoppa och lapskojs räcker för det tar tid innan vi hinner borde rusta upp matproduktionen. I den stora globaliseringens tidevarv så har vi väl snart inte en mjölkbonde kvar så vid oro i världen blir det barkbrödssmörgås utan vare sig smör eller ost om utvecklingen får fortsätta.

