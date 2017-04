Yvonne Gröning: Ebba-Witt tar död på spänningen i SVT:s Kontrapunkt

All spänning är borta från kulturtävlingen Kontrapunkt. Jag har väl aldrig ogillat Ebba Witt-Brattström förut, men nu sitter hon som en belåten katt och kan alla frågor, hennes lag (med Göran Gademan och Carl-Johan Olsson) är suveränt, motståndarsidan gör väl så gott de kan. Men Ebba o kompani är så överlägsna att de andra aldrig har en chans. För att återta spänningen borde Ebbas lag få möta motståndare med Horace Engdahl som lagledare. Då skulle det säkert bli lite studs i tävlingen igen. Synd när en bra programidé som Kontrapunkt bara faller.

Alla bra serier jag följt har avslutats Bonusfamiljen, Homeland, till och med Skavlan har gett upp. Sommarrepriserna gör sitt intåg och tv-torkan breder ut sig.

Vad gör man då? Ser på Netflix! Där går en av de bästa serier jag sett The crown, spännande välspelad, tidstrogen in i minsta detalj. Säsong ett är avslutad och säsong två under inspelning och succén hos TV-tittarna är formidabel! Jag älskar den! Serien är skapad av Peter Morgan och det är Claire Foy som spelar drottning Elizabeth II.

Det var Peter Morgan som skrev The Queen, filmen med Helen Mirren i huvudrollen. Den skildrade mötet mellan drottningen och dåvarande premiärministern Tony Blair. Morgan har också skrivit pjäsen The audience, som dramatiserar drottningens veckomöten med premiärministrarna.

Uppenbarligen fascineras Peter Morgan av mötena mellan monarkin och politiken.

I The crown skildras en ung Elizabeths möten med Winston Churchill och han framställs inte positivt, utan är en makthungrig man som inte vill släppa taget trots hög ålder och skröplighet.

The crown romantiserar inte den offentliga bilden av familjen Windsor, den berättar om alfahannen Philip, som inte utan protester går två steg bakom sin hustru, om äktenskapstrassel och problem med drottningens vilda syster Margaret. Det är ingen snaskande slaskserie med skvaller och lögner utan historien berättas med diskretion och finess. Det sägs att den brittiska drottningfamiljen känner till serien, men hittills har ingen gjort någon kommentar. Ingen hade heller väntat sig det.

Hittills är två säsonger på gång men flera utlovas, det finns ju många spännande personer och historier att knyta an till, Charles, Camilla, Diana, William, Kate…

Om The crown är prakt, slöseri och återhållna aggressioner så är den norska serien Skam dess raka motsats. Det är en ungdomsserie som man kunnat följa på SVT Play, men som nu tagit steget in i TV-rutan med sin sista säsong fyra i SVT1.

Det är en webbaserad serie som följer ett gäng gymnasieungdomar på Hartvig Nissens skola i Oslo. Första säsongen visades på SVT Play i julas.

Den handlade om Eva som går första terminen på gymnasiet, om hennes pojkvän Jonas, om rädslan att inte få vara en i kompisgänget.

Varje säsong har haft en ny huvudrollsinnehavare, i fjärde och sista säsongen är det Sana, hon är en flicka med starkt rättspatos som försöker hitta sin plats i två världar, den norska och den muslimska.

Skam har fått det ena stora TV-priset efter det andra på norska TV-galor, den har gjort ett segertåg över världen och i Sverige är det den mest sedda serien någonsin på SVT Play.

Annars när det krisar i Sverige är det två personer vi vänder oss till Magdalena Ribbing och Leif G W. Hon vet hur vi ska se ut och uppföra oss i alla situationer, det vet inte Leif G W, men han vet i stort sett allt annat, vad vi ska tänka och tycka. Han är väl också den ende person som klarat av att få ha ett stort kriminalprogram i både SVT och TV4. Så nu är tisdagarna räddade igen – vi bänkar oss förväntansfullt i TV-sofforna och låter såväl ruggigheter som pärlor trilla över oss.

