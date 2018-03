Fansen tror Marcus Ericsson kommer få storstryk av nye teamkompisen – Eje Elgh slår tillbaka: ”Hans status kan skjuta i höjden”

Charles Leclerc är, möjligen vid sidan om Max Verstappen, den hetaste nykomlingen i formel 1-cirkusen det senaste decenniet och ses som en framtida världsmästare. Den 20-årige monegasken vann GP3 2016 och dominerade formel 2, som nykomling, i fjol. Under samma tidsperiod har svenska F1-föraren Marcus Ericsson kört formel 1 utan att ta en enda poäng.

Så när Racefans, en av de största formel 1-sidorna på internet, förra veckan bad sina läsare att förutsäga vem av dem som kommer att vinna den interna kampen i Sauberstallet den här säsongen var det inte direkt överraskande att hela 88 procent tippade Leclerc.

Men Ericssons manager Eje Elgh, som dessutom agerar som expertkommentator i Viasats sändningar från F1-tävlingarna, menar att monegasken själv redan fått en reality check och tror att fler kommer få sina förväntningar ställda på ända med start start i Melbourne till helgen.

– Man ska inte sticka under stol med att pressen på Leclerc stor, han har krav på sig från alla att han ska slå Marcus i stort sett i varje pass de kör, och jag tror att han redan efter testerna insett att det kanske inte är sådär jättelätt att komma som rookie och göra det. Marcus har ändå fyra år med teamet och har skaffat sig massor av erfarenheter, säger Elgh till Sporten och fortsätter:

– Det är Marcus som leder utvecklingen i teamet just nu, det är han som drar det tunga lasset i Sauber när det gäller att hitta en struktur, hur de ska jobba och så vidare. Om något skulle jag vilja säga att det är en toppensituation för Leclerc att ha Marcus där, för han kommer behöva luta sig mot Marcus i inledningsskedet för att själv kunna utvecklas.

En del F1-tyckare har rent av framhållit att Leclercs tidigare framgångar kan bli en belastning – att det kommer bli svårt för honom att anpassa sig från att kämpa om segrar i varje lopp till att fajtas allra längst bak i fältet. Och att just det var en av orsakerna till att Leclerc körde av tre gånger under försäsongstesterna i Barcelona (bland annat körde han sista dagen sönder växellådan, vilket kostade fem timmars testtid för reparationer), att han helt enkelt pressar en begränsad bil hårdare än vad den tål. Något Elgh dock viftar undan:

– Kanske gjorde han det i Barcelona, men om han har de kvaliteterna som förutspås så kommer han sortera ut det ganska snabbt.

Marcus Ericsson har, ända sedan han kom in i formel 1 via det konkursmässiga Caterhamstallet 2014, kört bilar med ingen eller mycket liten potential att ta poäng. Undantaget var första halvan av 2015, när Sauber regelbundet var topp tio.

Caterhambilen 2014 var helt bedrövlig, och under 2015 drabbades även Sauber av ekonomiska problem som ledde till att stallet såldes sommaren 2016, och under tiden halkade teamet efter vilket gjorde hela 2017 till ett förlorat år där teamet valde att köra med årsgamla Ferrarimotorer och att i stället lägga all kraft på utvecklingen av 2018 års bil.

Enligt analyserna av de två testveckorna i Barcelona är Sauber fortfarande det långsammaste teamet i formel 1 – men nu bara tiondelar i stället för som i fjol sekunder bakom de närmaste konkurrenterna.

– Jag tycker att det är öppet och att det finns en stor potential till att vi kommer få se ett stort lyft. Men exakt hur långt det räcker får vi kanske vänta fyra–fem tävlingar innan vi vet, säger Elgh.

De ständiga problemen har gjort att Ericsson aldrig fått visa sin potential, och han har bara varit topp tio, vilket krävs för att ta poäng, i fem av de 76 race han startat. Något som också påverkat hans status inom sporten, enligt Elgh.

– För den icke insatte så är Marcus en riktig loser, medan Leclerc inte har fyra år där han varit 18-19-20 ... Men om du frågar teamet så kommer de tala om hur viktig Marcus är för dem, hur mycket energi han lägger och hur mycket han ger teamet genom att vara engagerad. Han sitter längre på nätterna med ingenjörerna än någon annan, för att försäkra sig om att saker blir rätt. Han är jätteuppskattad, säger Elgh.

– Marcus dras med en ryggsäck: Att han varit längst bak hela tiden. Det är något han måste jobba bort, och hans sätt att göra det är att bidra så mycket som möjligt till att få teamet på fötter, att få teamet att leverera. Om halva säsongen har gått och han har varit klart bättre än Leclerc så kommer hans status att skjuta i höjden och garantera ge Marcus ytterligare några år i formel 1. Om det blir tvärtom, att han tar stryk av Leclerc i varje race halva säsongen, då kommer han få det kämpigt.

Marcus Ericsson fyller 28 i höst, och frågan är om det fortfarande finns någon väg för honom mot toppteamen när yngre förare som Esteban Ocon, 21, Max Verstappen, 20, Carlos Sainz Jr, 23, Pierre Gasly, 22, och Lance Stroll, 19, redan gjort bättre resultat. Och när förare som Leclerc och Sergej Sirotkin, 22, är på väg in.

– Jaja, om han gör det bra så finns det alla möjligheter. Till att börja med behöver Marcus bevisa sin kapacitet, men gör han det så vet alla att den erfarenhetsbank han besitter är ovärderlig, säger Elgh.

Till att börja med får Ericsson försöka visa formel 1-fansen att de har fel om hans potential i jämförelse med Leclerc. Första racet startar 7.10 på söndag, svensk tid.

Marcus Ericssons statistik mot tidigare teamkompisar

2014: Marcus Ericsson–Kamui Kobayashi (i Caterham)

Kval: 4–11. Skillnad i kvaltid i snitt: Kobayashi 0,680sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 2–5. Poäng: 0–0.

2014: Marcus Ericsson–André Lotterer (tog Kobayashis plats i ett race, på Spa)

Kval 0–1. Skillnad i kvaltid: Lotterer 0,969 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 0–0. Poäng: 0–0.

2015: Marcus Ericsson–Felipe Nasr (i Sauber)

Kval: 10–9. Skillnad i kvaltid i snitt: Nasr 0,041 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 6–8. Poäng: 9–27.

2016: Marcus Ericsson–Felipe Nasr (i Sauber)

Kval: 13–8. Skillnad i kvaltid i snitt: Ericsson 0,213 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 9–4. Poäng: 0–2.

2017: Marcus Ericsson–Pascal Wehrlein (i Sauber)

Kval: 7–11. Skillnad i kvaltid i snitt: Wehrlein 0,050 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 4–7. Poäng: 0–5.

2017: Marcus Ericsson–Antonio Giovinazzi (tog Wehrleins plats i två race, i Australien och Kina)

Kval: 2–0. Skillnad i kvaltid i snitt: Ericsson 0,127 sekunder snabbare. Race där båda förarna tog målflagg: 0–0. Poäng: 0–0.

Racefans undersökning

Så tror F1-nyhetssidan Racefans läsare om de interna teamfajterna 2018 (vem som tar flest poäng under säsongen):

Ferrari: Sebastian Vettel–Kimi Räikkönen 95–5.

Mercedes: Lewis Hamilton–Valtteri Bottas 91–9.

Sauber: Charles Leclerc–Marcus Ericsson 88–12.

McLaren: Fernando Alonso–Stoffel Vandoorne 88–12.

Esteban Ocon–Sergio Pérez 72–28.

Haas: Romain Grosjean–Kevin Magnussen 71–29.

Sergej Sirotkin–Lance Stroll 70–30.

Red Bull: Max Verstappen–Daniel Ricciardo 60–40.

Pierre Gasly–Brendon Hartley 59–41.

Nico Hülkenberg–Carlos Sainz Jr 52–48.

Marcus Ericsson

Född: 2 september 1990.

Bor: Örebro.

Formel 1-karriär: Caterham (2014), Sauber (2015–).

Formel 1-statistik: 76 race, fem topp tio-placeringar, nio poäng.

Titlar: Vann brittiska Formel BMW 2007 och japanska formel 3 2009.

Charles Leclerc

Född: 16 oktober 1997.

Bor: Monaco.

Formel 1-karriär: Sauber (2018–).

Formel 1-statistik: –

Titlar: Vann GP3 2016 och formel 2 2017.