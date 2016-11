Antonio Lindbäck klar för allsvenska Västervik – som back-up

Efter att polska förbundet ändrade reglerna för hur många klubbar en förare får köra för bröt Jacob Thorssell kontraktet med Västervik Speedway i allsvenskan. Nu har klubben ersatt honom – med ingen mindre än superstjärnan Antonio Lindbäck. Det uppger klubben på sin webbplats.

Lindbäck lämnade under sensommaren Indianerna i elitserien under minst sagt tumultartade former, och gjorde sedan klart med sin hemmaklubb Masarna. Förutom Västervik och Masarna kommer han kommande säsong även att köra för Grudziadz i Polen. Lindbäck är i sitt allsvenska lag tänkt att användas som back-up vid skador eller andra frånfall där laget inte kan köra med ordinarie lag, uppger klubben på webbplatsen.

I Västervik blir Lindbäck dessutom lagkamrat med unge Joel Andersson, som, precis som Lindbäck själv, efter säsongen lämnade Indianerna och skrev på för Masarna.

