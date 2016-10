En del av mitt sporthjärta har blivit dalkulla och kommer att så förbli

När jag klev in på Avesta Tidnings redaktion förra året visste jag inte mycket om Avesta och knappt någonting om hur sportvärlden såg ut här i södra dalarna (förutom det givna att Tony Rickardsson och Nicklas Lidström var stora idrottsikoner). Jag hade dessutom stora skor att fylla, då min företrädare, sportredaktören Roland Bärtilsson, under flertalet år hade skött sportsidorna med bravur och dessutom var en välkänd profil här i Avesta.

Och dessutom fick jag uppgiften att bevaka Avestas stolthet Masarna, det vill säga speedway – en sport jag aldrig hade sett LIVE i hela mitt liv. Men jag hade inte behövt vara nervös. Framförallt inte över speedwaybevakningen. På Brovallen fanns det en skara människor i depån som tog emot mig med öppna armar. Sören Bäckman, Leif Gustafsson och Monica Sand är några av de personer som tålmodigt svarade på alla frågor jag hade under min första speedwaymatch och när jag strax innan deadline hade hunnit få in min text till tryckeriet så såg den helt ok ut (jag fick i alla fall inga arga telefonsamtal dagen efter när tidningen hade kommit ut).

Masarna och alla de trevliga människor som finns i den organisationen kommer jag att sakna när jag nu flyttar vidare till min nya tjänst i MittMedia Sport Västmanland, som består av titlarna VLT, Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Sala Allehanda och Fagersta-Posten. Men jag kommer även att sakna Avesta AIK, Avesta BK och alla andra fina, proffsiga klubbar som finns i staden. Det har varit en ära att bland annat få vara med om AAIK:s damers kliv upp i division 2 och KAIS damers väg till toppen och serievinsten förra året.

Det finns så otroligt många duktiga idrottsprofiler i Avesta som jag kommer att sakna att hålla koll på, Ida Thunberg, Hugo Jacobsson, Elin Lundin, Linus Sundström och så vidare. Men faktum är att det nu finns sex sportjournalister som tar över mitt jobb. Sex journalister i MittMedia Sport Dalarna som sitter i Falun och arbetar och som jag vet gärna tar emot alla tips som kommer in från alla Avestaklubbar.

Mediabranschen är tuff och vi sportjournalister gör vårt yttersta för att få ut så mycket nyheter som möjligt till er där ute. Vi värnar om våra läsare och det gör vår koncern också.En del av er läsare kanske öppnar sportsidorna efter omorganisationen och övergången till DT och blir rasande över att det inte står om KAIS herrars senaste match eller om det senaste nyförvärvet i ABK. Men jag stolt över vår produkt och jag är stolt över mina arbetskamrater. Om ni läsare skulle veta hur hårt de sliter för att ge er det ni vill ha så skulle ni också vara stolta.

Så trots den sorg jag känner över att lämna denna fina sportstad så gör jag det med en tro om att framtiden kommer att bli bra och med insikten om att en del av mitt sporthjärta för alltid kommer att vara dalkulla.