Här är Masarnas två nyförvärv

Första värvningen som Masarna presenterade var en värmlänning. Anders Mellgren från Hagfors kommer att köra för masarna i år. Han har brutit ryggen en gång och vunnit svenska mästerskapen för 80 kubik.

Klubbens representanter nämner i en intervju i Radio Avesta att de hoppas att han får åka i Allsvenskan också.

– Jag hoppas att kunna komma igång bra efter två knackiga säsonger. Jag siktar på att slå mig in i laget och ta cirka 5-8 poäng per match. Självklart vill man ju ta mer såklart men tycker det är känns realistiskt. Dessutom hoppas jag kunna bli bättre på allt under nästa säsong, säger Mellgren till masarna.nu.

Nästa nyförvärv är en som klubben har haft ögonen på ett tag. En ung pollack som heter Artur Czaja.

Lite beroende på vilken sjua man ställer upp med så ser det ut som att det i alla fall blir fem svenskar med i truppen. Vilket Masarnas representanter är stolta över.