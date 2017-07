Så kör Indianerna mot Smederna: "Han var den mest givna ..."

Det mesta inför tisdagens match mellan Indianerna och Smederna har handlat om Eskilstunalagets ryske stjärna Grigorij Laguta som åkt fast i ett dopningstest och är avstängd i avvaktan på dom.

På tisdag ersätts han i laget av letten Andzejs Lebedevs, som skrevs in i truppen så sent som förra veckan och nu gör sin första match för året för Smederna. Hans låga ingångssnitt gör att han går in på reservplats, och därmed kan få köra sex heat. Det blir tredje gången på kort tid som Indianerna ställs mot en världsförare på reservplats, först GP-stjärnan Chris Holder i hemmamatchen mot Lejonen (han tog 14 poäng på sex heat) och sedan VM-trean Maciej Janowski borta mot Dackarna (han tog 16 poäng på sju heat då Dackarna dessutom körde riders replacement).

Lebedevs har gjort en strålande vårsäsong, och i lag-VM tidigare i veckan körde han in 15 poäng i semifinalen och 18 i raceoff för sitt Lettland.

– Han är fantastiskt formstark, men vi brukar ju få möta bra reserver ... Det är något vi ska kunna hantera, det handlar om att neutralisera andra förare. Det viktigaste för oss är att vi inte har en massa skador, säger Indianernas lagledare Peter Johansson.

Just nu saknar klubben "bara" snittledaren Adrian Miedzinski och backupen Nicolai Klindt, vilket gör att Mateusz Szczepaniak gör sin andra match för klubben. Han får, liksom i debuten hemma på Sannahed i förra omgången, fortsätta köra i par med veteranen Piotr Protasiewicz. De båda flyttas upp på position ett och två medan Vaclav Milik och Bjarne Pedersen tar position tre och fyra i ett i övrigt oförändrat indian-lag sedan skrällsegern mot Masarna.

– Platsbytena beror på hur körschemat ser ut hemma/borta. Det var inte så mycket att fundera på, det största var väl vilken av reserverna som skulle vara på position sex respektive sju. Kenneth Bjerre på position fem var den mest givna, säger Johansson.

Smederna vann bortamatchen mot Indianerna med 48–42 och kommer behålla de fem poäng som Laguta körde in där tills dopningsdomen faller. I det läget kommer poängen räknas bort och matchresultatet skrivas till 43–41, vilket gör att Indianerna av allt att döma kommer tilldelas bonuspoängen om de vinner tisdagens match, även om det blir med mindre än de sju poäng som krävs för att få den redan på tisdag.

– Så förutsätter jag att det blir, säger Johansson som menar att Laguta kommer att saknas i Smedernas lag även om Lebedevs är en stark ersättare.

– Klart det är ett avbräck för dem. Det känns som Laguta tagit tvåsiffrigt varenda gång vi mött Smederna på bortaplan senaste åren. Men jag har full respekt för Smederna även utan honom, de har ett väldigt starkt lag ändå.

Elitserien är galet jämn i botten efter åtta omgångar: Smederna och Indianerna, på de två sista slutspelsplatserna, har sex poäng var medan Piraterna närmast utanför och Rospiggarna på nedflyttningsplatsen har fem poäng var. De tre poäng som står på spel mellan Indianerna och Smederna på tisdag kan därmed bli avgörande för hela säsongen – för båda lagen.

Smederna: 1) Michael Jepsen Jensen, 2) Pontus Aspgren, 3) Grzegorz Walasek, 4) Mikkel Michelsen, 5) Matej Zagar, 6) Linus Eklöf, 7) Andzejs Lebedevs.

Indianerna: 1) Piotr Protasiewicz, 2) Mateusz Szczepaniak, 3) Vaclav Milik, 4) Bjarne Pedersen, 5) Kenneth Bjerre, 6) Ludvig Lindgren, 7) Victor Palovaara.