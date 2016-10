Inget tal om börsen FM Matsson Mora Group rapport

Nu ett år senare berörs inte börsindroduktionsfrågan med ett ord i kvartalsrapporten. Börsen nästa var förre koncernchefens Claes Seldebys stora grej tills han avgick efter ett misslyckande som kostade miljoner.

Borta är också talet om att fortsätta växa genom förvärv.

Nettoomsättningen i tredje kvartalet minskade 6,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. vinsten blev lika bra, 18,9 miljoner.

På nio månader omsatte FM Mattsson 0,5 procent mer är i fjol, 847,4 miljoner kronor och vinstmarginalen under årets första nio månader blev goda 9,5 procent.

– FM Mattsson Mora Group utvecklas väl trots en utmanande början på det tredjekvartalet 2016. Nettoomsättningen för niomånadersperioden var i linje medföregående år, och minskade med 6,3 procent under det tredje kvartalet tillföljd av en svag utveckling under juli månad. En utveckling som inte fullt utkompenserades under senare delen av kvartalet, säger nye vd:n Fredrik Skarp i rapporten.

– Min bedömning är att vi har goda möjligheter att öka både volymer och lönsamhet genom att fortsätta fokusera på försäljningsaktiviteter, ökad effektivitet i produktionen samt lägre inköpskostnader. Vår strategi är att stärka bolagets ställning i Norden och att därutöver ta en tydligare plats som nischaktör på utvalda marknader. Vi villsäkerställa att vi har rätt plattform att utgå från när vi tar nästa steg förkoncernen.

FM Mattsson Mora Group tillverkar och säljer egbna vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, MoraArmatur och Damixa med Norden som huvudmarknad. Koncernen har en omsättning som överstiger 1 miljard kronor och rapporten visar att man nu är 553 anställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige och Odense i Danmark.