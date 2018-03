Alex Cameron kliver ut ur skuggorna

Somliga kan se tillbaka på livet och tydligt peka på när "före och efter"-ögonblicket, vändpunkten då anonymitet förbyts mot stjärnstatus, inträffade.

För Alex Cameron är det inte självklart när det hände, eller om det överhuvudtaget har gjort det än. Men någon gång under det senaste året började hans band dra fulla hus.

Det är inte så att vi vet den exakta tidpunkten då vi tänkte "nu händer det". Sådant är bortom ens kontroll, det är djungelns lag som råder där ute. Men vi gjorde en spelning i London i fjol där 800 personer dök upp och sjöng med i alla låtar. Sjunger folk med går det ändå att ana att någonting är på gång, säger han.

"Mest imponerande idén"

Vägen hit har varit lång, via spelningar på flodbåtar och utanför restaurangers köksingångar. Alex Cameron vet hur det är att vara pank, hur det är att "lägga sina sista slantar på en omelett och känna smaken av vartenda ägg i den".

Men han och följeslagaren Roy Molloy, som är Camerons barndomsvän, affärspartner och saxofonist, skulle inte vilja ha det på något annat sätt.

Jag har haft heltidsjobb tidigare och försökt plugga och allt sådant. Det här är det första och enda yrket som inte har stressat ihjäl mig eller gett mig kraftiga humörsvängningar, säger Alex Cameron.

När vi gick i gymnasiet berättade Roy att hans dröm var att bli en misslyckad småföretagare. För mig lät det som den mest imponerande idén någonsin. Så vårt mål var att starta en verksamhet tillsammans, ta varje möjlig risk och förhoppningsvis få någonting för det. Nu har vi kunnat underhålla folk med vår musik i snart fem år. Förhoppningsvis kan vi fortsätta med det.

Flowers ett fan

En av Alex Camerons mest kända beundrare är The Killers sångare Brandon Flowers, som utsåg Camerons album "Jumping the shark" till 2016 års bästa. Efter att ha samarbetat som låtskrivare både på Camerons uppföljare "Forced witness" och på The Killers senaste album "Wonderful wonderful" bjöd Las Vegas-bandet med Alex Cameron och kompani som förband på sin turné i vintras.

Cameron, vars barndomsidol var Michael Jackson, fick chansen att lära Flowers några av sina karaktäristiska danssteg och plockade även upp ett och annat från den karismatiske frontmannen.

Brandons scennärvaro är helt otrolig. Han är väldigt skicklig på att skapa ett känslomässigt band till publiken. Det försöker jag lära mig, säger han.

Planen är att följa upp "Forced witness" med ett nytt album nästa år. Alex Cameron säger att han försöker skriva låtar ur ett personligare perspektiv och röra sig bort från de ljusskygga figurerna som befolkar hans tidigare släpp.

Men i slutänden är det viktigaste att fortsätta skriva låtar som berör.

Jag vill bara skriva starka, andliga och enastående låtar om kärlek och sex utan att tappa greppet om vem jag är. Det är målsättningen.