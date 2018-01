Alexander Skarsgård prisad igen

Ännu en gång blev det mycket fokus på serien "Big little lies". Förutom att Alexander Skarsgård fick gå upp på scenen och ta emot ett pris vann den även i kategorin bästa serie. Nicole Kidman utsågs till bästa kvinnliga skådespelare för sin roll i serien och Laura Dern blev prisad i kategorin bästa kvinnliga biroll.

41-årige Skarsgård, som spelar den våldsamma hustrumisshandlaren Perry Wright, vann nyligen en Golden Globe för sin insats i serien och i fjol en Emmy för samma roll.

"Big little lies" blev nyligen den mest prisade tv-serien på Golde Globe-galan, med totalt fyra vinster.

Serien kretsar kring fyra kvinnor, maktspel och mord i den välbärgade staden Monterey. Skarsgårds roll som skitstövel i HBO:s miniserie har väckt både avsky och beundran hos kritiker och publik. Serien, som beskrivs som en svart dramakomedi, är baserad på en roman med samma namn skriven av Liane Moriarty.

Även Ruben Östlunds film "The square" var nominerad i kategorin bästa utländska film, men fick se sig slagen av den tyska filmen "In the fade".

Critics' Choice-priset delas ut av filmkritikerorganisationen BFCA.