Brolle tar sin show till större format

I helgen säger succéshowen "Elvis, Cash, The Killer and me" hej då till Stockholmspubliken och Göta Lejon. Men den 25 januari nästa år ställer sig Kjell "Brolle" Wallmark på scenen igen för att hylla sina stora idoler Elvis Presley, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis ("The Killer").

Rockshowen ger sig ut på en arenaturné som besöker 14 städer - från Luleå i norr till Malmö i söder.

Det är alltid en speciell känsla att köra på Göta Lejon, det är en känsla i väggarna där som är magisk. Men det blir ett helt annat format i arenor och man kan brassa på lite mer. Om man lyckas blanda den intima känslan med det storslagna i showen kan det bli riktigt fett, säger Brolle.

"Mina husgudar"

Det är sångarens relation till de tre musikikonerna som står i showens centrum. När alla andra lyssnade på techno hittade Brolle "Blue suede shoes" i sin pappas skivsamling och sedan dess har rocken varit med honom.

De här tre legenderna har varit med mig hela min uppväxt. Jag lyssnar på all musik nu men de som alltid varit bestående är de här tre, de är mina husgudar. Jag tror det märks att jag känner för varenda grej i showen, säger han.

"Helt knäckt"

De över 80 föreställningarna på Göta Lejon har lockat till sig en stor publik och hyllats av kritikerna. Brolle tror det beror på att han och ensemblen är "klippt och skuren" för showen.

En kille, som är sju år, har sett den fyra gånger. Jag har träffat honom två gånger efteråt och han är helt knäckt. Hela hans rum är tapetserat med Elvis och mig, säger Brolle.

Innan sångaren tar sig an arenascenerna ska han tillbringa tid i studion och släppa ep:n "Rock 'n' roll part one".

Biljetterna till "Elvis, Cash, The Killer and me" släpps den 2 mars klockan 10:00.