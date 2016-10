Cilla från Falun dejtar pastor i tv

Programmet "Trop, hopp och kärlek", som nu är inne på sin andra säsong, går ut på att hjälpa singelpräster att hitta kärleken. Den här säsongen är det två präster, en diakon och en pastor som i programmets sju avsnitt får dejta utvalda singlar.

I programmet dejtar Cilla Eriksson från Falun Filip Wennerlund, pastor i Malmö huskyrka. Cilla är en av två tjejer som har hållit sig kvar ända till slutet - alltså till säsongsavslutningen i kväll då prästerna ska välja vem de vill dejta vidare.

Just nu är Cilla Eriksson ute på en resa genom USA på cykel till förmån för traffickingutsatta kvinnor i Kairo, det efter tre års förberedelser. Under två månader ska hon cykla 350 mil. Resan går under namnet Ride of faith, hope and love.

Cilla Eriksson är inte enda kullan som söker kärleken i tv i höst. Lina Ilar från Falun, även känd som Farmen-Lina, dejtar bonden Erik i "Bonde söker fru".

I höstens säsong av "Bachelor - När leken blev allvar" deltar inte mindre än tre kullor. Det handlar om Borlängetjejen Melissa Miller, som tidigare även deltagit i "Robinson – Love edition", Svart Karin Karlsson från Rättvik och Anna Fredborg från Borlänge.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android