Det spelades mest på Spotify på julafton

Den låten som var mest populär, och som därmed hamnar på förstaplatsen, är Whams klassiker "Last Christmas". På andraplatsen kommer Mariah Careys "All I want for Christmas", följd av Triads "Tänd ett ljus".

Andra låtar som har tagit sig in på topp tio-listan är Tommy Körbergs "Julen är här", Michael Bublé med "It's beginning to look a lot like Christmas" och Nat King Coles "The Christmas song".

Fakta: De mest spelade låtarna på julafton

1. Wham: "Last Christmas"

2. Mariah Carey: "All I want for Christmas is you"

3. Triad: "Tänd ett ljus"

4. Tommy Körberg: "Julen är här"

5. Band Aid: "Do they know it's Christmas?"

6. Bing Crosby: "White Christmas"

7. Chris Rea: "Driving home for Christmas"

8. Michael Bublé: "It's beginning to look a lot like Christmas"

9. Just D: "Juligen"

10. Nat King Cole: "The Christmas song"

Källa: Spotify