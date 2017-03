Det var på fredagen som Bråvalla, festivalen utanför Norrköping, släppte ett gäng nya band till sommarens festival. Förutom Sabaton och Mando Diao blev även Cult of Luna, Danko Jones, Kreator, Kvelertak och Raised Fist klara för festivalen.

Klara sedan tidigare är Linkin Park, System of a down, Alesso, The Chainsmokers, The Killers, Laleh med flera.

Bråvalla arrangeras den 28 juni till den 1 juli.

► SE ROADMOVIE MED SABATON

► SE ROADMOVIE MED MANDO DIAO