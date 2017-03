Eilert Pilarm tillbaka - Bokad till festivalen i Grängesberg

► LÄS MER OM FLYTTEN (för Plus-kunder): Gamrocken flyttar till Grängesberg

Efter 2003 har Eilert Pilarm, född 1953 i Anundsjö i Ångermanland, knappt turnérat alls. Men nu kommer han alltså till Dalarna och spelar på "Ljusets dag" på festivalen Gamrocken, som i år flyttar till Folkets park i Grängesberg.

– Han är ju lite bortglömd. Jag hittade hans hemsida som inte var uppdaterad sen 2002. Men jag mailade mitt nummer till nåt företag som stod på den sidan, och sen ringde Eilert upp några dagar senare. Han var pepp och blev glad över att få komma och uppträda, säger festivalgeneralen Alexander Högbom.

► SE ÄVEN: Jimmy Fallon bryter ihop - Spelar upp Eilert Pilarm i den amerikanska talkshowen

Två andra nya bokningar som Alexander vill lyfta fram lite extra är det kultförklarade black metal-bandet Craft och kängpunkbandet Asocial från Avesta som gör sin första spelning på länge. Övriga nya bokningar till festivalen är Trashcan Dan, Alex Szeps, Lykantropi, The Secondaries, Devation, Mile och Nithean.

Med de nya bokningarna är nu alla 32 akter bokade till Gamrocken. Festivalen arrangeras den 19-20 maj och är indelad i två dagar - "Ljusets dag" med mer blandat utbud, och "Mörkrets dag" som är inriktad på hård metal.

► LÄS ÄVEN: Reflektioner från Gamrocken 2016

► SE ÄVEN: Bildspel - så såg det ut på Gamrocken 2015

► SE MER: TV-glimtar från Gamrocken 2015

Alla artister på Gamrocken 2017

Ljusets dag, 19 maj: Günther, Eilert Pilarm, Ebba Gold, Mimikry, Roadhouse Diet, The Sigourney Weavers, The Hymans, Rävsax, Trashcan Dan, Loop Tricki, Pixie Machine, Gruvfrun, Bad machinery, Alex Szeps, Lykantropi, The Secondaries.

Mörkrets dag, 20 maj: Unleashed, Merciless, Craft, Firespawn, Asocial, Facebreaker, Bombs of hades, Diabolical, Abomation, Dead awaken, Gruvfrun, Shikaka, Withering reign, Devation, Mile, Nithean.