Emma Bergstens Thailand-betraktelser: "Nu är det bakdelen som ska vara stor"

Hej från ett stort och trivsamt hotellrum i Thailand! Jag har varit här i lite mindre än en vecka nu och har det så himla bra. SJ var nära att sätta stopp för resan på grund av elfel (oväntat att SJ krånglar va..?). Men i sista stund rullade äntligen tåget och jag stressade som en galning för att hinna checka in mitt bagage.

Mina första två dagar spenderade jag i en liten muslimsk by där de två restaurangerna som finns inte säljer alkohol på grund av religiösa skäl. Ungefär 90% av människorna jag mötte var lokalbefolkning och det kändes som att jag hamnat i det riktiga Thailand. En bra bit från turiststråken.

Jag bodde i ett litet mysigt hus med en underbar pool som jag hade helt för mig själv. Människorna i byn var jättetrevliga och jag trivdes verkligen, men efter dessa två dagar längtade jag efter liv och rörelse och fortsatte till Railay Beach.

Den här ön är populär för bergsklättrare och jag vet att många filmer spelats in här, även en och annan svensk. Det finns massvis med katter här och jag har köpt kattmat som jag matar de små hemlösa liven med.

Något annat det finns massor av är rövar. Herregud så många stringbeklädda rövar jag ser. I går när jag låg på stranden så slogs något slags världsrekord i ”ta-bild-på-min-röv”. Mitt framför mig putas det och åmas i vattenbrynet medan pojkvänner fotar. Tjejerna tittar noga på bilderna och visar ofta sitt missnöje genom att begära nya. Deras partner står på knä och försöker göra sitt bästa för att hitta den rätta vinkeln som gör att röven ser så där extra stor ut.

Förut var det brösten som var i fokus, men nu bryr sig ingen längre om silikon och svällande kupor. Nu är det bakdelen som ska vara stor!

Inget fel i stora rövar, inte små heller för den delen. De får hänga eller vara hur fasta som helst, jag känner bara att jag är lite trött på detta rövfokus. Till och med under en massage fick jag erfara att rövar is the shit när den unge killen masserade min röv med sån kraft att den for runt som två galna flipperkulor. Vad fan är det som händer? tänkte jag medan en rodnad exploderade i mitt ansikte.

Det går över förväntan att resa ensam och jag inser att så länge jag själv valt min ensamhet är jag inte ensam. Hittills har jag inte haft något behov av att träffa och prata med människor mer än att växla ett par ord. Jag trivs så bra med att gå på upptäcktsfärder med en podd eller ljudbok i lurarna.

Att sitta ensam och äta inte en stor grej. Jag sitter och tittar på folk och det slår mig hur mycket intryck och spännande betraktelser jag gör som ensam resenär. Jag ser allt så tydligt. Förresten så sitter otroligt många i grupp ända bara med näsan i sin mobiltelefon, vilket säger en hel del om vår nutid.

Jag äter och dricker otroligt goda saker, grillade majskolvar och perfekt mör kyckling. Wokade nudlar med räkor, ananasshakes och mangojuicer. Jag njuter av att inte behöva titta på klockan och att få äta när och var jag vill.

En väldigt bra grej jag kommit på är hur jag ska bete mig för att smörja in ryggen med solkräm. Jag förlänger armen genom att dränka in en tandborste med kräm och sen borstar jag ryggen. Hur smart!?

Kanske har jag ett nytt supertips till nästa vecka, vi hörs då! Puss och kram.

....

Veckans hyllning: Jag måste ju ta tillfället i akt och hylla mig själv som vågade boka en resa på egen hand. Hurra hurra vilken pangidé!

Veckans sågning: Folk som reser med pyttesmå barn på ett plan i tio timmar, varav minst fem timmar består av gallskrik från barnet. Det är inte barnets fel såklart. Det vore kanske en god idé att för både sin egen, barnets och medpassagerarnas skull att vänta tills barnet blivit lite äldre?!

