Kupolen kan bli kuliss för nästa Bond-rulle

Medan rykten florerar om vem som ska gestalta gentlemanna-agenten i nästa filmatisering om James Bond, har nu också rykten sagt att Sverige kan bli en av inspelningsplatserna. I Bondfilmernas inledning brukar Bond befinna sig i jakt på någon skurk. I filmen Skyfall, som kom 2012, spelades skurken inledningsvis av den svenska skådespelaren Ola Rapace.

Och det ska vara här som trådarna knyts ihop.

LÄS MER: Daniel Craigs tvärvändning – vill fortsätta som Bond: "Det ger mig en rejäl kick"

Inledningsvis vill produktionen ha den, för en Bondfilm, traditionella skurkjakten i en ”obskyr” del av världen samtidigt som de svenska elementen byggs på i Bonds filmkatalog; svenskan Christina Tholstrup är gift med Bondlegenden Roger Moore, Britt Ekland och Izabella Scorupco har båda varit så kallade Bondbrudar och senast syntes både Ola Rapace och Jens Hultén, mest känd som Seth Rydell i Johan Falk-filmerna.

– Ja, det stämmer att representanter för produktionen har hört av sig till oss om bland annat så kallade ”set locations”, det vill säga inspelningsplatser. De ville ha något i stil med O2-arenan i London, som faktiskt är med i Bond-filmen ”The world is not enough”. Men vad jag fått höra så står det nu mellan Globen i Stockholm och Kupolen i Borlänge. Men nu har jag väl sagt för mycket, säger Tobias Ingels, filmkonsulent på Film i Dalarna.

SVERIGES EGEN JAMES BOND: Hamilton-böckerna blir ny TV-serie

Ingels uppger att Film i Dalarna även kontaktades under hösten gällande statister för ändamålet av Bond-producenten April Fooley, men att man då inte visste att en storproduktion stod och knackade på dörren.

– Det som vi nu ska ordna är ett tusental statister till en midnattsscen som ska filmas under kvällen den 1 april nästa år. Filmen ska ju ha premiär någon gång under hösten 2018 så det blir nog bland det sista som kommer att spelas in, säger Ingels.