Nästa år kan Dalarna få A-märkt skolbio

För detta har man satt samman ett A-märkt biokit som innehåller en A-märkt film, en handledning och kontaktuppgifter till närmaste biograf. A-märkt blir en film när den klarar det så kallade "Bechdeltestet" som går ut på att filmen måste ha minst två namngivna kvinnliga rollfigurer som pratar med varandra, om något annat än män.

Bakom projektet står initiativtagarna Linda Svensson och Emilia Henriksson på Film i Dalarna, som i somras också arrangerade Ladyfestfilm: kollo – ett filmkollo för tjejer i Dalarna. Den 9 november arrangerar de en visning av filmen "When Marnie was there" och en workshop med A-märkts grundare Ellen Telje på Mediehuset i Falun.