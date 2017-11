Gal Gadot: "Sjukt att det fått pågå så länge"

Gal Gadot har lång erfarenhet av både modell- och filmbranschen. 2004 valdes hon till Miss Israel i sitt hemland och under en period hade hon en återkommande roll i "Fast & the furious"-filmerna.

Härom året gjorde hon en biroll som Wonder Woman i superhjältefilmen "Batman vs Superman: Dawn of justice". Filmen sågades, men Gadot fick bra kritik och när hon sedan repriserade rollen i "Wonder Woman" tidigare i år blev mottagandet åter positivt. Filmen fick mycket bra kritik, Gadot hyllades för sin övertygande rolltolkning av amasonprinsessan Diana och filmen spelade in mer än 800 miljoner dollar.

En monsterhit

Filmens regissör var Patty Jenkins och det gjordes ett stort nummer av att en superhjältefilm om kvinnor, regisserad av en kvinna, blivit en monsterhit. Gal Gadot skrattar.

Bara det faktum att det gjordes en stor sak av det är ju ett bevis på att det behövs många fler filmer regisserade av kvinnor. Och det finns alldeles för få roller som starka kvinnor.

Denna dag i London talar hon, Ben Affleck och de andra i filmteamet om "Justice league", där ett gäng superhjältar slår sig samman för att bekämpa en till synes oövervinnerlig fiende.

Vi gick in i att göra den här filmen nästan direkt efter det att jag hade gjort "Wonder Woman". Så det var skönt att få bli en i gänget och inte hela tiden vara den som allt hängde på. När jag gjorde "Justice league" kunde jag koppla av lite, säger Gadot, som framför sig har både fler "Wonder Woman"-filmer och minst en uppföljare till "Justice league".

Sextrakasserier i Hollywood

Vi kommer åter in på debatten om sextrakasserierna i Hollywood - skulle det krävas en Wonder Woman för att få slut på dem?

Jag tror inte att hon ensam skulle klara det, säger Gadot med ett skratt, men blir snabbt allvarlig.

Det krävs oerhörda förändringar inte minst i attityd. Att män med makt så länge har kunnat trakassera och hota just bara genom att de har makt är skamligt och sjukt. Jag förstår inte hur det har kunnat få pågå så länge.