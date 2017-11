Under fredagen blev det klart att Guns N' Roses återvänder till Sverige. Ett av världens största rockband intar Ullevi i Göteborg den 21 juli nästa sommar.

Bandet är just nu ute på på sin "Not in this lifetime"-turné och spelade i somras på Friends arena inför 55 000 fans i Stockholm. Det var deras första spelning på svensk mark på 24 år efter att de återförenades 2016.

Biljetterna släpps den 16 november kl 09.