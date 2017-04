Gyllene Darth Vader-mask säljs för miljoner

Den är den japanske juveleraren Ginza Tanaka som har tillverkat masken som är en exakt replika av filmskurkens mask i "Star wars"-filmerna.

Guldmasken är gjord speciellt för att uppmärksamma att det är 40 år sedan den första filmen i serien hade premiär.Masken säljs den 4 maj, som är den inofficiella "Star wars"-dagen tack vare frasen "May the fourth be with you", en ordlek med filmfrasen "May the force be with you".

Nästa "Star wars"-film, "The last jedi", har världspremiär den 15 december. Därefter går "Star wars: Episode IX" upp på biograferna den 24 maj 2019.