Halvvägs genom vandringsturnén – så mycket har Stiko Per samlat in hittills

Stiko Per Larsson är i full färd med årets vandringsturné som går från Stockholm till Leksand via Örebro. Målet med vandringsturnén är att samla in 250 000 kronor till Barncancerfonden. Och hittills, när han nått halvvägs, har han lyckats samla in 128 011 kronor.

Stiko Per skriver följande i ett pressmeddelande:

"Vandringsturnén 2017 har nått halvvägs. Insamlingen så här långt har gått långt över mina förväntningar och det gör mig så otroligt glad och stolt. Det är en förmån och heder att få vara med om den här resan. Jag möter en oerhörd värme från alla människor jag möter längs vägen, många vill prata om cancer och om sina upplevelser och hur de eller någon anhörig drabbats. Jag får ta del av många historier och livsöden. Jag är verkligen glad över att så många vill bidra till insamlingen och hjälpa till med vad de kan för att turnén skall gå att genomföra. Jag är ju beroende av människors goda vilja och hjälp. Jag fortsätter nu vandra, för Barncancerfonden, för minnet av lilla Cem Seger och hans historia. Tack för att ni följer min resa."

Vandringsturnén 2017 – här de stopp som återstår för Stiko Per

29/5: Löa

30/5: Kopparberg

31/5: Grängesberg

1/6: Ludvika

2/6: Smedjebacken

3/6: Söderbärke

4/6: Norberg

5/6: Avesta

6/6: Hedemora

7/6: Säter

8/6: Borlänge

9/6: Djurås

10/6: Insjön

10/6: Leksand

