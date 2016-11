Helt jäkla suveränt Mr. Udo Dirkschneider!

Den tyska hårdrockslegenden Udo Dirkschneider kom till Borlänge för att enbart framföra låtar med sitt forna band Accept. Resultatet blev en fullsatt succé.

Jag har sett Udo flera gånger, fast då med sitt "nya" band U.D.O. De gånger har han och hans orkester framfört låtar med just U.D.O, och några gamla Accept-låtar för att vara hyggliga mot publiken. Då har det varit rätt, nja, halvbra.

Visst, nån U.D.O-låt är väl helt okej, men ska det vara Udo så ska det vara Accept, enligt mig.

Den här kvällen på Liljan är en riktig hårdrocksfest i nostalgins tecken. Bandet gör Accept-låtarna fläckfritt och den gode Udo, snart 65 år fyllda, har samma röst kvar sedan glansdagarna. Dessutom tror jag tamigtusan att ljudteknikern fick till det bästa ljudet jag hört på Liljan.

Publiken är stor och engagerad. Det känns som att alla inne i den minst sagt fullsatta lokalen kan minsta lilla textrad. Allsången ljuder högt i "The princess, the princess, the princess of the dawn..." och "Åhhh åhhh åhhh åhhh åhhh åhhh åhhhh åhhh åhhhh" i klassikern Balls to the wall.

Och jag tycker mig se att Udo faktiskt ser gladare ut den här kvällen än jag tyckt att han sett ut tidigare gånger jag sett honom. Han kanske blev lite positivt överraskad av dalapublikens aldrig sinande hyllningsrop.

Vi får alla klassiska Accept-låtar jag kan komma på. Vi får till och med, till min stora glädje, låten "Burning" som sista sista extranummer, precis när jag trodde att Balls to the wall hade avslutat festen.

Det enda som sänker betyget från en femma till en fyra är att jag nu, med vuxnare öron än jag hade i min gamla SAAB 99 på 90-talet, inser att alla Accept-låtar inte har åldrats med värdighet. Det blir lite segt emellanåt.

Men. Bättre Accept-upplevelse än så här är svår att få 2016.

Udo har själv sagt att den här turnén är sista gångerna han framför Accept-låtar. Och hans gamla kompanjoner i Accept hårdrockar vidare med nuvarande sångaren Tornillo (i vår turnérar dom med Sabaton i Sverige). Det finns säkert mängder av fans som vill hänga med i den utvecklingen, men för mig är Udo=Accept och Accept=Udo.

Jag lyfter på skinnkepsen och tackar för den här fantastiska, och förmodligen sista, nästan-som-en-återförening-kvällen.

► LÄS ÄVEN: Sabaton gör turné i Sverige tillsammans med Accept

► LÄS MER: Nöjesnyheter