Joakim i Sabaton redo för flipper-SM igen - "Har faktiskt inte blivit bättre"

Tidningen når Joakim på telefon på andra sidan Atlanten, där Sabaton nyligen avslutat en lång Amerika-turné, med en spelning i Mexico.

– Jag har hittat några ställen under turnén i Nordamerika som har flipper, och då har jag passat på att träna lite, men det är inte mycket, säger Joakim.

Han deltog i Flipper-SM även förra året, och då slutade han på plats 110 av totalt 200-300 deltagare. I år arrangeras tävlingen i Lund, nu i helgen, men Joakim har inga förhoppningar på att nå ett bättre resultat än i fjol.

– Jag har faktiskt inte blivit bättre. Jag hade sån tur på uttagnings-spelen i fjol, två riktigt jävla bra omgångar, bättre än jag borde haft. Men man kan ju ha tur i år också.

För att ha lite större chans i kommande SM såg Sabaton-sångaren även till att bandet köpte in ett flipperspel - "Creature from the black lagoon" - till studion när de spelade in senaste skivan - "The last stand".

– Så det vore ju bra om det var med på SM.

Den nyligen avslutade turnén i Amerika har pågått sen i början av september. Först avverkades fem veckor i Nordamerika, och efter det ett gäng veckor i Sydamerika, som är lite krångligare att turnéra i enligt Joakim.

– Publiken är fantastisk där, men det är svårt att ta sig mellan städerna. Många vägar tillåter inte turnébuss, och det är långa avstånd. Så ofta är det precis att man hinner av scenen, ta sig en snabb dusch, skynda sig till ett flyg, och sen är man framme på nästa spelställe lagom till gig.

Efter en helg i Lund på Flipper-SM är det dags för Joakim, och hans bandkamrater, att packa turnéväskan igen. Då väntar en turné i Ryssland, sen en turné i Europa, som bland annat innefattar den årliga Sabaton-kryssningen, och i vår ska de tillbaka till USA och Kanada för en större turné. Där emellan gör de även en turné i Sverige tillsammans med Accept.

Utöver Joakim är fler spelare från Dalarna med i Flipper-SM: Mats Grehn från Borlänge, samt Per Ahlenius, Thomas Mästerman och Krister Lindholm från Falun.

