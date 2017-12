Julalbumen som blev skräp och succé

För en del artister är ett julalbum nästan lika självskrivet som dopparedagen. Carola Häggkvist och Johnny Cash är två artister som under sina karriärer har haft för vana att med jämna mellanrum sjunga in högtiden. Båda ligger dock långt efter kanadensiskan Anne Murray, som har släppt totalt åtta julskivor.

Sia fick kritik

Kritikerhyllade sångerskan Sia släppte sin första julskiva "Everyday is christmas" för drygt en månad sedan, till mångas stora förvåning. Albumet säljer bra på Itunes men mottog flera upprörda recensioner. Musiksajten Pitchfork skrev att det kändes som att "öppna en present där någon glömt ta bort prislappen".

Hon är dock inte ensam om att ta emot hård kritik för ett julalbum. Till andra utskällda insatser hör exempelvis David Hasselhoffs "The night before christmas" (2004) och Justin Biebers "Under the mistletoe" (2011).

Phil Spector en favorit

När sajter och kritiker listar sina favoritjulskivor genom tiderna finns det några artister som återkommer, till exempel Elvis Presleys "Elvis' christmas album" (1957), James Browns "Funky christmas" (1995), The Beach Boys "Christmas album" (1964) och Bing Crosbys "White christmas" (1986).

Ett album verkar dock ligga etta lite oftare än de andra. När Rolling Stone gjorde sin ansedda lista över de bästa julalbumen, 2012, hamnade "A christmas gift for you from Phil Spector" först. Färgat av producenten Spectors patenterade "wall of sound" hörs bland andra The Ronettes och Darlene Love sjunga sig igenom "White christmas" och "Santa Claus is coming to town".

Albumet bär dock en svart historia. Förutom att Phil Spector blev dömd för mord 2009 släpptes dessutom skivan den 22 november 1963 - samma dag som John F Kennedy blev skjuten.