Kendrick Lamar till Way Out West

En av världens just nu kanske största artister, Kendrick Lamar, spelar på Way Out West i sommar. Det avslöjar festivalen i ett pressmeddelande.

Sedan hans spelning på festivalen 2013 har hiphopstjärnan haft stora framgångar. Den senaste är fjolårets album "Damn", som bland annat resulterade i sex MTV-priser på Video Music Awards. På den kommande Grammy-galan har Kendrick Lamar sju nomineringar.

Andra som är klara för Göteborgsfestivalen är Arcade Fire, Lykke Li, Jorja Smith och Brockhampton.

Way Out West pågår den 9-11 augusti i Slottsskogen i Göteborg. Men redan den 3 mars spelar Kendrick Lamar på Globen i Stockholm.