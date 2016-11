Leonard Cohen har avlidit – blev 82 år

Nyheten bekräftas på Leonard Cohens Facebooksida, där ett inlägg publicerades under natten mot fredag.

"Det är med djup sorg vi berättar att den legendariske poeten, låtskrivaren och artisten, Leonard Cohen, har gått bort.

Vi har förlorat en av musikvärldens mest vördade och produktiva visionärer.

En minnesceremoni kommer äga rum i Los Angeles vid ett senare tillfälle. Familjen ber om att få sörja i fred."

Leonard Cohen föddes i Kanada den 21 september 1934. Han har sålt över 60 miljoner album världen över och det senaste albumet, You want it darker, släpptes så sent som för tre veckor sedan.

Mängder av artister hartolkat Leonard Cohens mest kända låt ”Hallelujah”. Kolla in Youtube-listan med några av de mest kända versionerna: