Mando Diao släpper remix av sina favoriter

"För att hjälpa till att fira det nya året har vi släppt några av våra favoriter från the Good Times album. "Mando mixar Mando" kan man säga. Var och en av oss tolkar en sång på sitt eget unika sätt", skriver bandet på sin facebooksida.

Det nya släppet, som också heter "Good Times", innehåller fem låtar från fjolårets skiva och är remixer av "All the things", "Good Times", "Money", "One two three", och "Voices on the radio".

