Amazonrock för femte gången i Vansbro - firas under två dagar

Två kvällar med artister den fjärde och femte augusti. programmet rullar igång under fredagen med en rad aktivite ter. Svenska Amazonklubben finns på plats under hela helgen och under lördagen blir det en utställning med Amazoner och då bjuder Amazonklubben alla besökare på korv och har dessutom en prisutdelning i olika kategorier.

Det pågår även ett bakluckeloppis där allehanda prylar säljs. På fredagskvällen rullar den musikaliska underhållningen igång med Robert & The Zimmerman, vilka strax efter klockan 21.00 avlöses av Robin Brorsson. Han i sin tur håller igång drygt en timme innan det är dags för Jack Moy & Glöden att inta scenen. De kör sedan fram till midnatt innan Svenne Rubins själva tar över underhållningen.

Lördagen inleds klocklan 21.00 med Billy Opel, som för de flesta i dessa trakter är välkänd. Efter honom är det dags för nästa Dalainslag, när Larz Kristerz bjuder på sin scenshow. Vid midnatt tar sedan Andy & The Rockets över och de spelar sedan fram till avslutningen på småtimmarna.

Hela arrangemanget hålls i år i Lokparken, efter att ha varit de tre första åren vid Plasket. En flytt som gjordes redan förra året.

– Det känns kanon, det blir med tältet uppsatt mer som ett rum när vi har festen där, säger Lars Wanfors.

Förra året var det lite problem med serveringen i tältet. Kommunens alkoholinspektör var på plats för att undersöka att allt gick rätt till och då fick gästerna bara köpa en öl i taget. Men efter inspektionen ökades mängden till två öl. Samtidigt var det en av gästerna som spillde en öl i en av betalningesterminalen, så köerna blev långa för att släcka en törstig strupe.

Amazonrocks krögare Robert Tamm meddelar att det blir fem kassor i serveringstältet i sommar, istället för två. Därmed blir serveringen smidigare än ifjol, även om det skulle komma öl i en termilnal.

För övrigt flaggar arrangören för att det kan det bli köer in till själva serveringsområdet, beroende på att kontroller av 18-årsgränsen måste göras. Det vore enkelt att söka serveringstillstånd för hela området och därmed stänga ute alla under 18 år. Men Amazonrock vill vara en festival där alla åldrar får vara med.

– De tidigare åren har vi haft mellan 700 och 800 besökare och vi hoppas på att det blir i varje fall 1000 gäster på vår fest i år, säger Lars Wanfors.

Att ha arrangemanget Amazonrock börjar bli lite av en tradition.

– Eller rättare sagt en fortsättning på en annan tradition, samma helg hölls under många år Barnens dag i Vansbro, så man kan se det lite som en fortsättning på det, poängterar Lars Wanfors.