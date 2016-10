Backyard Babies återvänder till Dalarna i februari

Bandet bildades 1987 i Nässjö och har släppt släpt sju studioalbum sedan debuten "Diesel and power" 1994. 2009 meddelade bandet att man skulle ta en paus efter att ha turnerat i tjugo år. 2014 var pausen över och förra året kom albumet "Four by four".

Backard Babies har spelat flitigt i Dalarna under den senaste tiden. I februari spelade man på Liljan i Borlänge och i somras besökte man Peace & Love-festialen i samma stad. Den 18 februari gör man alltså en konsert på Rättvik Bowling & Krog.

