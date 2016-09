Borlängebandet bestulet på utrustning under turné i Tyskland

"Some of this stuff is irreplaceable, unfortunately. A big chunk of the mighty Skraeckoedlan sound right out the window" skriver bandet på sin Facebook-sida.

Bandet befann sig i Köln i Tyskland när någon eller några bröt sig in i deras bil och tog med sig instrument och annan utrustning som de själva uppger vara värt cirka 4 000 euro.

Skraeckoedlan bildades i Norrköping 2009 och har sedan flyttat till Borlänge. I våras vann de priset för Årets band på Dalecarlia music awards.

