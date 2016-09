Dala Pride: De ställer till med fest för jämställda livescener

”En normkritisk musikkväll på Magasinet i Falun”. Så beskriver föreningen Sheside sitt arrangemang på onsdagen under Dala Pride. Kvällen kommer att innehålla allt från musikuppträdande och konstutställning till paneldiskussioner om feministisk organisering och musikorganisering.

– I våra stadgar står det att vi vill vara en förening som jobbar för jämställdhet på scenerna, säger Felicia Andersson.

– Och vi riktar inte bara in oss på kvinnor utan också andra som inte är män, därför känns det bra att göra det här under Prideveckan, säger My Terner.

Sheside startade 2014 som en reaktion på ojämställdheten på livescenerna, förra året blev man en förening och har idag cirka 140 medlemmar från hela länet. Man arrangerar 3-4 evenemang per år och nyligen anordnade man en stand up-kväll i Borlänge. My tror att arbetet för jämställdhet i kulturlivet är viktigt för att unga stannar kvar i länet.

– Det är viktigt för samhället om man ska hindra att folk flyttar till storstäderna, för vi har ju mycket utflyttning, säger My.

– Det är intressant att det dyker upp fler grupper och föreningar för jämställda bokningar men det handlar oftast om Stockholm, Göteborg eller Malmö, det behövs här också, säger Felicia.

Förhoppningen är också att en yngre publik hittar till Shesides arrangemang på Magasinet.

– Jag har tänkt mycket på att det är många som inte känner till Sheside. Så jag hoppas mycket på att gymnasieelever kommer för de är ju vår framtid, så vi behöver den målgruppen, säger My.

Schemat för "Sheside goes Falu Pride" på Magasinet:

18.30 Yolanda& Andreya

19.00 Panelsamtal

20.00 Maidavale

21.00 Sallyswag

22.20 Bo$$$a

23.40 DJ Katja Gustafsson

