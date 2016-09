Envikenband kan vinna pris på årets Country-SM i Sälen

För elfte året i rad arrangeras Country-SM på Högfjällshotellet i Sälen. Under tre dagar kommer vinnare i de fyra kategorierna Pure Country, Bluegrass, Rock/ Pop Country och Rockabilly att koras.

Ett av banden som har chans att vinna är Envikenbandet Ed Cavin & The Blue Kings som fick chansen att tävla när ett annat band blev tvungen att ställa in.

– Det är framför allt kul och vi får väl hoppas på det bästa. Ingen av oss har varit på Country-SM förut, men vi har hört talas om det, så det blir första gången för oss. Det blir nog skoj, säger bandets sångare och gitarrist Emil Staffansson.

I kategorin Rockabilly möter de Umeåbandet Sun Trio samt Annie and the charge.

– Sun Trio känner vi och har spelat med tidigare. De är duktiga så det blir en utmaning, vi hoppas på det bästa, säger Emil.

Läs mer: Country-SM i Sälen blir allt större och elfte tävlingen avgörs i höst

Ed Cavin & The Blue Kings bildades för ganska exakt år sedan och består av medlemmar från Enviken, Bjursås och Grycksbo. Att det skulle bli rockabilly som gällde för sångaren Emil är kanske inte så konstigt, hans pappa Patrik Staffansson står bakom skivbolaget Enviken records som ger ut musik inom just den genren.

– Vi är fyra unga grabbar som försöker spela musiken som de gjorde förut, autentiskt och utan några effekter. Vi spelar mycket okända låtar som inte andra spelar och vill att folk ska upptäcka de grejerna, säger Emil.

Nästa år har fler chansen att få upptäcka Ed Cavin & The Blue Kings då de är inbokade till festivalspelningar i både Schweiz och Frankrike nästa sommar.

– Vi vill bara komma ut och få spela de här låtarna och den här musiken. Vi har väl en bra början nu med de här festivalspelningarna, säger Emil.

Förutom de nominerade artisterna uppträder även John Lindberg Trio, WC Edgar, Bucketlist och Simple Cowboys under Country-SM.

Här är de nominerade till Country-SM i Sälen 29/9 – 2/10:

Pure Country: Four Leaf Clover, Linda & 4 Bucks, Lukas Hansson.

Pop / Rock Country: Hometown Marie, Paula Wright med Band, Sentiment Falls, Simon Andersson.

Bluegrass: Anna and The Moonshiners, Just as Blue, Sweet Demon.

Rock-A-Billy: Sun Trio, Ed Cavin and the blue kings, Annie and the charge.