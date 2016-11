Flat Foot åker på turné i Moldavien

I somras spelade Flat Foot på en festival i Moldavien med cirka tusen personer i publiken. Spelningen kan gav mersmak och nu gör man en turné i landet med start den 23 november. På fem dagar kommer man att göra åtta framträdanden, bland annat ett i Moldaviens största tv-kanal.

– De är inte van med vår typ av musik så efter spelningen i somras blev det genast snack om att sätta ihop en turné. Så vi har haft kontakt med folk där och nu blev det så att vi kunde åka iväg och göra de här spelningarna, säger bandets bassist Richard Norberg.

Flat Foot har precis spelat in ett nytt album som förväntas släppas nästa år. I februari kommer man att släppa en smakprov från albumet i form av en singel med titeln "A taste of the good life". Richard avslöjar också att albumet kommer bestå av en engelsk version av Håkan Hellströms hitlåt "Det kommer aldrig vara över för mig".

Inspirationen till att göra covern kom från bandets medverkan i DT och DD:s tv-satsning "Hitstafetten" där bandet gjorde en version av A-ha:s "Take on me".

– Alla som hör den kommer att känna igen den men det blir alltså med engelsk text och mer cowboy-stuk på låten. Vi tycker alla i bandet att det är en bra låt och vi tänkte att om vi gör om en låt på svenska till engelska så blir det en egen version istället för att man gör en cover på en låt i samma genre, säger Richard.

Se Flat Foot framföra A-ha:s hitlåt "Take on me" i "Hitstafetten" i klippet nedan.

Sedan starten för nio år sedan har Flat Foot gjort två turnéer i Kina, tagit sig till final i Svensktoppen Nästa, spelat förband till Status Quo och D.A.D samt släppt två fullängdsalbum.

Fakta // Flat Foot

Bildades: 2007

Medlemmar: Lars Andersson (gitarr, sång), Richard Norberg (basgitarr), Olle Karvonen (trummor), Mikael Hyvärinen (gitarr), Viktor Backlund (trumpet, keyboard), Philip Stjenberg (slagverk, kör).