Folkmusiker från Älvdalen nominerad till Grammis

I dag blev det klart vilka som nominerats till nästa års Grammisgala, som arrangeras i Konserthuset i Stockholm den 28 februari. Lena Willemark är nominerad i två kategorier.

Dels har hon nominerats i kategorin Årets folkmusik/singer-songwriter för skivan Blåferdi. Lena Willemark har också nominerats i kategorin Årets klassiska tillsammans med Cecilia Zilliacus på albumet Dans.

2016 vann Lena Willemark en grammis i kategorin Årets folkmusik för skivan "Trees of light".

Här är alla Grammisnomineringar:

Årets album: Little Jinder: "Allting suger", Kent: "Då som nu för alltid", Frida Hyvönen: "Kvinnor och barn", Silvana Imam: "Naturkraft", Cherrie: "Sherihan".

Årets artist: Freddie Wadling, Kent, Tove Lo, Yung Lean, Zara Larsson.

Årets nykomling: Albin Lee Meldau, Ana Diaz, Mike Perry, Sammy & Johnny Bennett, Yemi.

Årets låt: Frans: "If I were sorry", Galantis: "No money", Håkan Hellström: "Din tid kommer", Laleh: "Bara få va mig själv", Mike Perry featuring Shy Martin: "The ocean", Miriam Bryant: "Black car", Peg Parnevik: "Ain't no saint", Samir & Viktor: "Bada nakna", Vigiland: "Pong dance", Zara Larsson: "Ain't my fault".

Årets pop: Laleh: Kristaller", Niki & The Dove: "Everybody's heart is broken now", Sabina Ddumba: "Homeward bound", The Radio Dept: "Running out of love", Tove Lo: "Lady wood".

Årets rock: Bob Hund: "Dödliga klassiker", Hurula: "Vapen till dom hopplösa", Jill Johnson: "For you I'll wait", Kent: "Då som nu för alltid", Viagra Boys: "Consistency of energy, call the wind".

Årets hiphop/soul: Cherrie: "Sherihan", Erik Lundin: "Välkommen hem", Parham: "Hemma här", Silvana Imam: "Naturkraft", Zacke: "Fattigkussen".

Årets hårdrock/metall: Amaranthe: "Maximalism", Cult of Luna: "Mariner", Dark Tranquillity: "Atoma", Ghost: "Popestar", In Flames: "Battles".Årets elektro/dans: Dan Lissvik: "Midnight", Dorisburg: "Irrbloss", Galantis: "Love on me/No money", Joy: "Inte god men Gud", Kornél Kovács: "The bells".

Årets dansband: Benny Anderssons Orkester: "Mitt hjärta klappar för dig", Blender: "Ängel utan vingar", Casanovas: "Kom och sjung halleluja", Donnez: "Många långa mil", Sannex: "Din sida sängen".Årets jazz: Isabella Lundgren: "Where is home", Jari Haapalainen Trio: "Fusion machine", Lina Nyberg: "Aerials", Oddjob: "Oddjob plays Weather Report", Tonbruket: "Forevergreens".

Årets folkmusik/singer-songwriter: Freddie Wadling: "Efter regnet", Groupa: "Kind of folk vol. 1: Sweden", Lena Willemark: "Blåferdi", Pernilla Andersson: "Tiggrinnan", Peter LeMarc: "Den tunna tråden".

Årets klassiska: Bengt Forsberg: "Neglected works for piano", Cecilia Zilliacus/Lena Willemark: "Dansa", Royal Swedish Orchestra & Lawrence Renes: "Frans Schreker – orchestral music from the operas", Maytan/Klingberg/Lysell/Wijk/Hso/Stoehr: "Amanda Maier: Violin concerto/Piano quartet/Tunes", Västerås Sinfonietta/Hso/Fredrik Burstedt: "Mats Larsson Gothe: Symphony No. 2"

Årets barnalbum: Emma Nordenstam: "Emma Nordenstams bästa barnlåtar", Gåspennan: "Gåspennan", Per Egland & Sexårskören: "Jakten på färgpiraterna", Jojje Wadenius: "Jojjes klassiska barnvisor", Livet i mattelandet: "Livet i mattelandet".

Årets kompositör: Ana Diaz, Frida Hyvönen, Laleh Pourkarim, Max Martin, Niki & The Dove.

Årets textförfattare: Erik Lundin: "Välkommen hem", Frida Hyvönen: "Kvinnor och barn", Joakim Berg: "Då som nu för alltid", Josefine Jinder: "Allting suger", Zackarias "Zacke" Lekberg: "Fattigkussen".

Årets producent: Amr Badr/Leslie Tay, Carl-Mikael "GUD" Berlander, Laleh Pourkarim, Ludwig Göransson, Niki & The Dove.

Årets musikvideo: Adam Berg (Kent: "Då som nu för alltid"), Filip Nilsson (Amason: "I want to know what love is"), Johan Renck (David Bowie: "Lazarus"), Måns Nyman (Moderat: "Eating hooks"), Robinovich (Elias: "Down n out").