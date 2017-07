Frida Hyvönen sjunger vackra sånger med sväng

Scen: Athena

När: Torsdag 20:30

Frida Hyvönen som 2016 fick en grammis för årets kompositör och årets textförfattare, inleder sin konsert i lugn takt. När hon drar fingrarna över pianot och slänger sig bakåt och tar sin hand i golvet så visar hon att hon kommer att bjuda på något alldeles extra under konserten. Hon samspelar med publiken, och precis som hennes låtar, som är författade som små noveller, så är även hennes mellansnack. Hon berättar om hur vita spetsklänningar kan orsaka köttsår och tycker att publiken som sitter längre bakåt på scenen Athena, ska komma närmare till oss andra. Något som går hem i publiken och den strömmar till ned mot scenen.

Jag har sett henne spela flera gånger förut och har då inte riktigt förstått hennes storhet. Även om jag uppskattat hennes musik, har jag upplevt att det har varit svårt för henne att nå fram till en större publik sittandes bakom pianot. Men när hon släppte skivan "Kvinnor och barn" så tror jag att många i min 70-talist generation upptäckte hur hennes texter gick rakt in under skinnet. Här berättar hon om hur relationen mellan Stockholm och resten av landet kan upplevas för den som har flyttat, eller hur ojämställda relationer kan kännas inifrån. När hon spelar "Sjön" så visar hon verkligen hur en vacker, sorglig text om grannpojkens självmord, kan svänga riktigt ordentligt. Och det är just det, de dubbelbottnade och melankoliska texterna, sjungna på vacker västerbottniska, har en klangbotten som griper tag i varje nerv.

Hon tappar rösten lite i inledningen av "Alla vet att det är vackert i Paris" men det gör som ingenting. Hon skämtar själv om hur rösten krånglar med henne. När hon tar ton igen så är det med stark inlevelse och kraft, som gör att publiken förstår att det är något speciellt som sker här i kväll.

Hon har i intervjuer berättat hur hon förhåller sig till sitt textförfattande. Det hon sjunger upplevs ofta av den som lyssnar, vara självupplevt. Men såsom hon sagt i en intervju i DN " Även om jag ibland använder saker från mitt liv så ändrar jag helt osentimentalt för att det ska bli en bra berättelse". Inför den sista låten, säger hon att hon har skrivit en skitlång låt och hon förstår om några måste gå. Däremot har hon enligt egen utsago "Verkligen gjort flera år av research så det är verkligen faktabaserat och att det kan vi kolla upp". Hon avslutar sen med "Fredag morgon". Intensiteten när hon sjunger om ett uppslitande uppbrott från våldsam relation är smärtsamt fin. Det är ingen som lämnar platsen. Publiken står kvar.

Betyg: 4/5