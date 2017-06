Fullspäckad sommar för Good Harvest

– Vi har aldrig spelat så mycket på så kort tid, säger Hanna Enlöf.

I sommar har de ett helt gäng spelningar, några egna och några som förband åt Per Gessle. Genom spelningarna med Gessle tror Good Harvest, som består av Ylva Eriksson och Hanna Enlöf, att de når ut till en annan typ av publik.

Vad ser ni fram emot på sommarturnén?

– Det blir spännande att spela på så stora scener, och nå ut till en större publik, en annan typ av publik, säger Ylva Eriksson.

Varför tror ni att ni blivit erbjudna att följa med Per Gessle?

– Vi har ju en speciell americanastil, något som han har satsat på med sin senaste skiva, sedan är vi ju signade till hans bolag också, säger Ylva Eriksson.

Vad hoppas ni kunna göra på spelningarna?

– Vi hoppas vi kunna få en stark kontakt med publiken, och skapa en intim känsla. Lite som att bjuda hem alla till vardagsrummet. Någon har förklarat det som att publiken får uppleva magi med oss, men det vill man ju inte säga om sig själv. Fast det är nog så vi vill att publiken ska känna, säger Hanna Enlöf.

Vad gör ni före en spelning?

– Före varje konsert ger vi varandra en riktigt lång pepp-kram för att påminna varandra om att det här är det roligaste vi vet, och för att synka ihop oss. Vi kallar den Good Harvest-kramen, säger Hanna Enlöf.

Håller ni på med någon ny musik?

– Vi har många låtar på gång, den här gången vågar vi gå lite mer utanför gränserna, vara mer lekfulla, säger Ylva Eriksson.

FAKTA: Good Harvest

Bildades 2012 i Falun av Hanna Enlöf och Ylva Eriksson som kallar varandra för "musikaliska tvillingar".Debuterade med ep:n "Bottom dollar" 2014 och fullängdsalbumet "In a life and place like this" kom tidigare i vårTurnéplan:

13/6 Uppsala

14/6 Göteborg

6/7 Helsingborg

8/7 Örebro

13/7 Dalhalla

14/7 Töreboda

27/7 Stockholm

1/8 Borgholm

2/8 Malmö

11/8 Halmstad

12/8 Linköping

18/8 Uppsala

19/8 Eskilstuna