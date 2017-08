House, heavy metal och P-Floyd till Nöjespalatset i höst och vinter

Världsnamn blandas med lokala storheter när det nya nöjespalatset Falu Bowling & Krog lättar på locket och avslöjar de första namnen.

– Vi har jobbat intensivt med att göra klart höstens och vinternsnöjesprogram där det kommer att bjudas på ett brett utbud med artister på yttersta nationell och internationell nivå, säger Robin Sjöblom, VD på Falun Bowling & Krog, i ett pressmeddelande.

Öppningen av Falun Bowling & Krog sker i slutet av september, fram tills dess kommer det att offentliggöras ett tjugotal evenemang och artister, från slutet av september till mars.

– Vår repertoar kommer under ett verksamhetsår rikta sig till en lång rad olika målgrupper i ett brett åldersspann- vi har haft inställningen från början att vi skall bli ett ställe för alla, säger Robin Sjöblom.

TV [+]: Vi får följa med på en smygvisning av det nya nöjespalatset

Fyra artistnamn avslöjas redan nu.

7 oktober: Otto Knows

Otto Knows, svensk dj och musikproducent. Namnet kanske inte ringer en klocka för alla, men har med sin största hit "Next to me" 71 miljoner strömningar på Spotify.

11 november: Rebecca & Fiona

Dj-duon har turnerat världen runt med sin house-pop och vann en Grammis för bästa elektro/dans 2015.

26 januari: Pain

Peter Tägtgrens soloprojekt Pain, spelade nyligen på Sabaton Open Air med en tung elektro-metal.

24 februari: P-Floyd

Pink Floyd tributebandet sålde ut alla tre spelningar på Ladan i Skog i somras. De kommer att spela i Globen i höst.

