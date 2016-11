Joacim Cans spelar sig själv i julshow: "En viss del självironi"

Det går knappast att beskylla Joacim Cans för att vara sysslolös. Alldeles nyligen avslutade han turnén med showen "Rock of 80s", nyligen släppte hans band Hammerfall sitt tionde studioalbum "Built to last" och i januari åker de på en världsturné.

Och på fredag är det alltså premiär för julshowen "Viva Mas Vegas" som han skrivit manus till och innehar huvudrollen i.

– Jag har planerat att kollapsa på julafton haha. Nej, men jag tycker att jag har strukturerat upp det här ganska väl, jag känner mig trygg i mig själv att jag löser det här. Det är också en utmaning att ha tre produktioner i huvudet samtidigt, säger Joacim.

Att Cans nu gör debut som manusförfattare beror på att man på Strand Kök & Bar i Mora hörde av sig till honom och frågade om han var intresserad av att göra en julshow. Med helt fria tyglar.

– Jag blev lite tveksam först för jag visste inte vad jag skulle göra. Men de sa att jag fick göra vad jag ville och det säger man inte ostraffat till mig för då sätter min hjärna igång. Jag skrev manuset på en månad, säger Cans.

I showen spelar Joacim en uppblåst, vriden version av sig själv och berättar om hans resa från Kansas City till "Viva Mas Vegas". I övriga roller syns musikalartisterna Karolina Karner, Tomas Strömberg och Emmie Asplund-Eriksson.

Joacim liknar den vid en jukebox-musikal.

– Det är väldigt mycket bra musik varvat med dialog. Det blir väldigt glatt, men aldrig lyteskomik. Hela Strand kommer att vara uppbyggt så att man får Las Vegas-feeling så det finns ett helhetstänk.

Den som väntar sig mycket kopplingar till hans band Hammerfall i showen kommer troligen bli en aning besviken.

– Om man går dit och tror att man ska bli överkörd av hårdrock så kommer man nog inte bli så nöjd. Det finns ett stort tjog med hårdrock men det presenteras på ett annorlunda sätt. Det finns en viss del självironi i showen, men också ett uns av allvar. Det är också ganska lite jul men vi har vävt in det på ett snyggt sätt.

Att Joacim Cans debuterar som manusförfattare och flörtar med skådespelaryrket är ingen slump. Det här är ett område han mer än gärna dyker ner i på djupet. Även om nästa års schema är fulltecknat av turnédatum med Hammerfall så ser han gärna uppdrag med talroller i framtiden.

– Sjunga har jag gjort, det kan jag. Men den här showen och "Rock of 80s" har gett mig mersmak för något inom teater eller film. Nu hinner jag inte nästa år men jag sonderar terrängen, det är en utmaning som kittlar.

