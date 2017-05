Mer sex än kärlek i dagens låttexter

Studien "From 'I want to hold your hand' to 'Promiscuous' : Sexual stereotypes in popular music lyrics, 1960 – 2008" har undersökt 1 250 låtar från Billboardlistan mellan 1960 och 2008 och visar att det var mindre vanligt att skriva låttexter om relationer 2008 än 1960.

Rent sexuella texter har i stället blivit vanligare. Sex procent av de kvinnliga artisternas låtar innehöll sexuella referenser på 60-talet. De resterande decennierna pendlade den siffran mellan 16 och 21 procent. Bland manliga artister var trenden ännu tydligare.

De har gått från 7 procent sexuella referenser på 60 talet till 20–29 procent under 70-, 80- och 90-talet för att landa på att hela 40 procent av alla mansframförda låtar innehöll sexuella anspelningar under 00-talet.

Enligt textförfattarna kan förändringen bero på rapmusikens breda genomslag – raplåtar handlar mer sällan om romantisk kärlek än till exempel r'n'b eller rock, de handlar oftare om sex.

Det var först på 90-talet som rapen letade sig in på Billboardlistans topp 50. Huruvida rapens tematik förändrats sedan 2008 får framtida studier utvisa.

Ingen ska dock behöva oroa sig för att kärlekslåten är utdöende. 71 procent av de undersökta låtarna handlar om en parrelation och under varje enskilt årtionde har minst hälften av alla låtar handlat om den monogama kärleken. 22 procent av låtarna innehöll en sexuell referens, oftast via en metafor.

827 av de undersökta låtarna var framförda av män, 328 av kvinnor och 95 av könsblandade musikgrupper.

Fakta: Sexlåtar från 00-talet

Sex sexlåtar som toppat Billboardlistan under 00-talet:

Shaggy: "It wasn't me" (2001)

Christina Aguilera, Pink, Mya och Lil' Kim: "Lady Marmalade" (2001)

Nelly: "Hot in here" (2002)

50 Cent: "Candy shop" (2005)

Justin Timberlake: "SexyBack" (2006)

Sean Paul: "Temperature" (2006)

Källa: Billboard