Moneybrother klar för "Så mycket bättre"

Anders Wendin är sista namnet ut i "Så mycket bättre" i TV4 och därmed är samtliga artister i årets startfält presenterade. Wendin fick frågan om att vara med redan första gången programmet sändes, 2010.

– Men då hade jag ju inte sett programmet. Men sedan kände jag bara: "Hoppas de ringer igen", säger han i "Nyhetsmorgon".

Wendin är kanske mest känd under pseudonymen Moneybrother. Han slog igenom med dunder och brak 2003 med tokhyllade souliga soloskivan "Blood panic", som gav honom en Grammis i kategorin bästa rockalbum. Andra skivan "To die alone" kom 2005.

Därefter har han även släppt skivor som Pengabrorsan och under eget namn. Senaste skivan "Dom ska få se vem dom roat sig med" kom 2014.

2011 dömdes Wendin till dagsböter mot sitt nekande för att ha sexuellt ofredat en ung kvinna på krogen. 2014 pratade han om domen i podcasten "Värvet", där han berättade att tiden efter domen innebar ett personligt mörker.

"Jag kämpar för att visa respekt för alla som kommer i min väg. Det finns säkert de där ute som vill straffa mig lite extra men de ska veta att det finns en person som har straffat sig själv så hårt för det här och det är jag", sade han då.

I "Så mycket bättre" får Wendin får sällskap av Sabina Ddumba, Uno Svenningsson, Kikki Danielsson, Tomas Andersson Wij, Eric Saade och Icona Pop, som alla har presenterats under veckan.

– Det blir en utmaning att göra egna tolkningar av artister som ligger så långt från en själv, säger han till TV4."Så mycket bättre" spelas in på Gotland i sommar och sänds i höst.

