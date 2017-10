Pauline Skött från Vikarbyn nominerad till "Årets genombrott"

Det kan knappast bli ett bättre debutår för en artist. Pauline Skött, med artistnamnet Skott, har hyllats utomlands av både media och världsstjärnor som Katy Perry och Lorde.

Hon har blivit nominerad till Denniz Pop Awards och hörts i P3:s program Musikguiden. Hon genomförde också en hyllad spelning under Peace & Love festivalen.

Den 10 november delas årets Musikförläggarnas pris ut i sju olika kategorier. Skott är nominerad i "Årets genombrott".

Alla nominerade

ÅRETS KOMPOSITÖR

Frida Hyvönen

Jonnali ”Noonie Bao” Parmenius

Martin ”Max Martin” Sandberg

Tove ”Tove Lo” Nilsson, Jacob Jerlström och Ludvig Söderberg

ÅRETS TEXTFÖRFATTARE

Erik Lundin

Frida Hyvönen

Iiris Viljanen

Tove ”Tove Lo” Nilsson

ÅRETS INTERNATIONELLA FRAMGÅNG

Ali Payami

Jonnali ”Noonie Bao” Parmenius

Martin ”Max Martin” Sandberg

Sara ”SHY Martin” Hjellström och Nirob ”SHY Nodi” Islam

ÅRETS GENOMBROTT

Elina Stridh

Fredrik Häggstam och Kristoffer Eriksson

Pauline Skött (Skott)

Sara ”SHY Martin” Hjellström och Nirob ”SHY Nodi” Islam

ÅRETS KONSTMUSIKPRIS – LITEN ENSEMBLE/KAMMARMUSIK

Britta Byström Games for souls

Sven-David Sandström Föreställningen

Benjamin Staern Air – Spiral – Light

Carl Unander-Scharin Calligrammes

ÅRETS KONSTMUSIKPRIS – STOR ENSEMBLE/OPERA

Anders Hillborg Violinkonsert nr 2

Lei Feng Johansson Swedish Forest

Anders Nilsson Symfoni nr 4

Marie Samuelsson Eroseffekt och solidaritet

ÅRETS LÅT

Ain’t My Fault (Zara Larsson) – M. Sepehrmanesh, Z. Larsson och U. Emenike

Say My Name (Tove Styrke) – T. Styrke. E. Loelv och T. Sibanda

Sexual (Neiked feat. DYO) – E. Stridh, V. Rådström och O. Olatunju

The Ocean (Mike Perry feat. SHY Martin) – M.Persson, SHY Martin, SHY Nodi, D. Vangelis och A. Wiman