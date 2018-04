Perrelli, Henriksson och Gadd bekräftade för "Så mycket bättre"

Hon är inte bara aktuell som en av artisterna bakom årets VM-låt "Bäst när det gäller" tillsammans med Gyllene Tider - Linnea Henriksson är också klar för 2018 års omgång av "Så mycket bättre".

- Jag tycker att programmet är asbra. Jag tycker om att man kommer artisterna lite närmare och får höra dem berätta om saker, säger Henriksson till TT.

Hon presenterades av TV4 tillsammans med soulartisten Eric Gadd på en stadsbuss i Stockholm på torsdagseftermiddagen. Inför förvånade passagerare framförde de hits som "Säga mig" och "The right way".

Även den tidigare Eurovision-vinnaren Charlotte Perrelli är klar för programmet, bekräftar TV4 för TT.

När Eric Gadd klivit av bussen berättar han att han var på tapeten för en av de första säsongerna av programmet, men då blev det inte av. Varför 2018 nu blir hans år vet han inte riktigt.

- Jag fick frågan och svarade ja direkt, säger Gadd.

Förutom att tolkas och tolka ser han fram emot det lite skrämmande i att öppna sig i ett så stort tv-program.

- Det händer aldrig någonting om man inte vågar ta sig an sådant som är läskigt, säger han.

Perrelli började sin karriär i dansband i slutet av 80-talet och 1997 blev hon sångare i Wizex. 1999 gjorde hon solodebut i Melodifestivalen och vann både den och Eurovision Song Contest med "Tusen och en natt", eller "Take me to your heaven".

Förra året gjorde hon sitt fjärde varv i mellokarusellen, men slutade på sista plats i sin deltävling med avskalade "Mitt liv".

I vår skulle hon ha återvänt till Malmö Opera för att göra spela änkan Catherine i "Pippin", men i slutet av november kom beskedet att hon hoppat av föreställningen sedan hon drabbats av "allvarliga röstproblem".

Eric Gadd skivdebuterade 1987 med "Hello". Genombrottet kom med andra skivan "Hurra, du lever _ pang, du är död" och bland hans mest kända låtar finns singlar som "Bara himlen ser på", "Do you believe in me" och "Wish I". Hans senaste album, "Fiende eller vän", kom 2013 och i september i år sätts hans krogshow "OMG" upp på Hamburger Börs i Stockholm.

Linnea Henriksson, som kom på fjärde plats i "Idol" 2010, släppte sitt tredje och självbetitlade album i slutet av förra året och sågs kort efter det som resande reporter i Musikhjälpen.

Sedan tidigare är dansbandslegendaren Christer Sjögren och hiphopartisten Stor klara för den nionde säsongen av "Så mycket bättre", som sänds i TV4 i höst.

Matilda Kvarnström Lantz/TT

Marko Säävälä/TT

Fakta: Klara för årets säsong

Christer Sjögren

Stor

Linnea Henriksson

Eric Gadd

Charlotte Perrelli

Fakta: Tidigare deltagare

2010: Christer Sandelin, Barbro "Lill-Babs" Svensson, Petra Marklund, Thomas Di Leva, Plura Jonsson, Petter, Lasse Berghagen.

2011: E-Type, Eva Dahlgren, Laleh, Lena Philipsson, Timbuktu, Mikael Wiehe, Tomas Ledin.

2012: Darin, Miss Li, Magnus Uggla, Maja Ivarsson, Olle Ljungström, Pugh Rogefeldt, Sylvia Vrethammar.

2013: Agnes Carlsson, Bo Sundström, Ebbot Lundberg, Ken Ring, Lill LIndfors, Titiyo, Ulf Dageby.

2014: Amanda Jenssen, Carola Häggkvist, Johan T Karlsson, Kajsa Grytt, Love Antell, Ola Salo, Orup.

2015: Andreas Kleerup, Jenny Berggren, Miriam Bryant, Ison & Fille, Lisa Nilsson, Niklas Strömstedt, Sven-Bertil Taube.

2016: Danny Saucedo, Jill Johnson, Little Jinder, Magnus Carlson, Tommy Nilsson, Lisa Ekdahl. Freddie Wadling skulle ha medverkat men han dog en vecka innan inspelningen startade.

2017: Sabina Ddumba, Anders Wendin, Kikki Danielsson, Tomas Andersson Wij, Eric Saade, Icona Pop, Uno Svenningsson.