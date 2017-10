Rolling Stones har fortfarande "det"

Bandet är mitt uppe i sin Europaturné som startade i Hamburg i början av september och nu är det alltså Stockholms tur att ta emot Rolling Stones.

Konserterna som har föregått Sverigebesöket har fått bra betyg, bland annat skrev Expressens Olle Berggren att bandet "inte mått så här bra sedan det tidiga 70-talet", efter att ha sett dem i Barcelona förra veckan.

Att samtliga bandmedlemmarna är över 70 år hindrar dem uppenbarligen inte från att ge sig ut på krävande turnéer, inte heller från att locka både yngre och äldre fans till arenorna.

Bland fansen finns en ung och kvinnlig publik som älskar Stones för musiken i sig, utan något nostalgiskt filter. Det anser Jonna Bergh, chefredaktör på Styleby och själv Stones-fantast.

– Låtarna som de gjorde för länge sedan är fortfarande relevanta och låter skitbra. Sedan tror jag att många kvinnor har kommit i kontakt med dem via Rolling Stones kvinnor, förr genom deras flickvänner och nu döttrarna som har fört deras talan och fått andra tjejer att upptäcka deras farsor.

Hon syftar på bland andra Georgia May Jagger och Theodora Richards, som har egna karriärer och syns mycket på Instagram och är omskrivna i medierna.

Men framför allt har Rolling Stones influerat många musiker, inte bara inom rocken, ända sedan 60-talet. Det är en av orsakerna till deras konstanta aktualitet, enligt Jonna Bergh.

– De är fortfarande ett slags måttstock för hur bra rock ska låta. Det finns nog inte ett enda nutida band som inte har influerats av Rolling Stones, på det sättet är de för alltid relevanta och lever vidare genom den moderna musiken.

Själv upptäckte hon dem när hon började intressera sig för brittisk pop på 90-talet.

– Sedan började man leta sig bakåt för att se varifrån influenserna kommer och så hittar man ett band som inspirerats av Stones, och plötsligt så breder den här enorma låtskatten ut sig.

Att 70-plussarna håller måttet på torsdagens konsert tvivlar Jonna Bergh inte på, även om det var ett par år sedan hon såg dem senast.

– Jag är ganska säker på att de bjuder upp till ganska bra dans. Det är en av anledningarna till det fortfarande är kul att se dem live fastän de är så pass gamla.

Hon tror att Stones kommer att fortsätta att lira så länge kropparna håller.

– De verkar ju pigga men man vet aldrig. När Keith Richards inte kan spela gitarr längre, eller Mick Jagger inte klarar av att sjunga på grund av ålderdom, då lägger de nog ner av respekt för musiken.

Rolling Stones på turné

Bandet består i dag av Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts och Ronnie Wood. Rolling Stones bildades i London 1962 och räknas som ett av de främsta rockbanden genom tiderna.

I fjol gav de ut sitt senaste album "Blue & lonesome".

Under Europaturnén "No filter" besöker de tolv städer, med start i Hamburg den 9 september och slut i Paris den 25 oktober. Den 12 oktober uppträder de på Friends arena i Stockholm.

Här lyssnar man mest på Rolling Stones

När Rolling Stones kommer till Sverige laddar många upp med att lyssna på sina favoritlåtar på Spotify. Bandets mest hängivna fans finns i så vitt skilda delar av landet som Lund och Östersund enligt en lista som strömningstjänsten har sammanställt.

Här är städerna som lyssnat mest på Rolling Stones den senaste månaden:

1. Lund

2. Östersund

3. Luleå

4. Uppsala

5. Karlstad

6. Malmö

7. Stockholm

8. Helsingborg

9. Halmstad

10. Umeå

Mest populära Rolling Stones-låtar

"Paint it black" toppar listan över Rolling Stones-låtar som spelats mest på Spotify i Sverige.

Här är topp-10-listan över de svenska fansens favoriter:

1. "Paint It black"

2. "Start me up"

3. "(I can't get no) Satisfaction"

4. "Sympathy for the devil"

5. "Gimme shelter"

6. "Beast of burden"

7. "Angie"

8. "Under my thumb"

9. "Brown sugar"

10. "You can't always get what you want"