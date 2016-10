Rootvälta inför sista giget: "Jättemycket känslor"

1989 brukas räknas som Rootvältas år noll. Men redan några år innan hade medlemmarna i det som skulle bli Rootvälta bandet Fred Dread, som spelade uteslutande reggaecovers. När de sedan började skriva egna låtar så skedde namnbytet till vad de hetat sedan dess.

– Vi gick alla på högstadiet på Jakobsgårdsskolan i Borlänge. Vi sökte lite vår identitet på den tiden, många andra som hårdrockare och syntare var redan upptagna. Då kom reggaen som en räddning för oss. Den stod för de värderingar vi har med sitt kärleksbudskap, bra melodier och en rytm som är enkel att dansa till, säger bandets sångare Mattias Björkgren.

Inspirationen att göra svensk reggae kom främst från Norrköpings Kalle Baah men de utvecklade snabbt sin alldeles egen version av Dalareggae. På några år gick man från spelningar på krogar till att bli bokade på stora festivaler. Mattias minns speciellt hur man spelade varje år på Dalarocken i Hedemora under tidigt 1990-tal.

– Jag har mycket minnen därifrån. När vi uppträdde där 1991 spelade vi ungefär åttio procent andras låtar och 1994 hade vi nittio procent egna låtar. På den tiden hände mycket, alla medlemmar bodde i Borlänge, vi repade i Rockhuset i stan och blev bättre i rask takt, säger Mattias.

Debutalbumet "Songs from the fallen tree" kom 1994 och sedan dess har albumen "In session" (2000), "New chapter" (2006) och "Homegrown" (2011) följt. Men det är inte främst på skiva som Rootvälta kommit till sin rätt. Under bandets tjugosju år har de framför allt blivit ett väldigt omtyckt liveband.

– Vi har väl alltid varit kända för det, att vi är fantastiskt duktiga live, att sprida kärlek live. Och även på skiva, men kanske står vi ut lite mer som ett liveband, säger bandets trummis Micael Berglund och får medhåll från Mattias:

– Våra plattor är inte lika bra som vi är live. Om man kunde ha fått den energin på skiva som vi förmedlar live så hade jag varit ännu mer stolt. Jag säger inte att det är dåligt men vi hittade inte riktigt formen.

Så vad är då mer passade än att Rootvältas tid tillsammans avslutas på Liljans scen i hemstaden Borlänge på fredag? Bandet kommer att göra en konsert uppdelat i två set med en så kallad "meet and greet" innan uppträdandena där det finns tillfälle att prata med medlemmarna innan de kastar in handduken.

– Då kan man framför beröm och klagomål eller bara fråga oss saker. Under det senaste året har vi haft folk som, inte skällt ut oss men, inte låtit så nöjda med att vi ska lägga ner. Vi är skyldiga att förklara oss, säger Mattias.

Ja, vad är egentligen anledningen till att Rootvälta lägger ner? Mattias vill framhålla att man inte är osams inom bandet men att de efter tjugosju år kände att de behövde ta ett nytt steg, men de hittade ingen gemensam väg för detta nästa steg.

– Vi skulle kunna ha fortsatt på samma sätt men det gav inga kickar eller tillfredsställelse. Vi har utvecklats åt olika håll. Tiden på scenen är fantastiskt rolig ihop men verksamheten är så mycket däromkring. Och det är tiden av scenen som vi spretar och inte kan enas.

Var det ett svårt beslut?

– Ja, till en början innan man fick mogna i det. Det har varit en lång resa mentalt och den har varit olika lång för oss medlemmar beroende på hur stort man kände att behovet var att det behövde hända något. Lite som i ett äktenskap där parterna har lite olika syn på hur bra man har det i förhållandet.

Fakta // Rootvälta

Bildades: 1989 i Borlänge

Medlemmar: Mattias Björkgren - sång och gitarr, Jan Gävert - bas och sång, Nicklas Karlsson - gitarr och sång, Micael Berglund - trummor och toast, Tomas Berglund - percussion och sång, Jan Wikström - keyboards.

Album: "Songs from the fallen tree" (1994), "In session" (2000), "New Chapter" (2006) & "Homegrown" (2011).

Aktuella: Gör sin sista spelning någonsin den 14 oktober på Liljan i Borlänge.