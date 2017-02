Stiko Per Larsson vandrar för barn med cancer

I somras nådde Stiko Per Larsson milstolpen på en miljon kronor insamlade till SOS Barnbyar under hans vandringsturnéer de senaste fem åren. När det målet nu nåtts så tar han siktet på ett annat gott ändamål. I år kommer Stiko Per att vandra och uppträdda till förmån för Barncancerfonden. Vandringturnén kommer att ske till minne av Cem Seger som gick bort i cancer bara fem år gammal.

– En kille som tappert kämpade mot en övermäktig motståndare. Jag blev själv pappa till en son 2015 och det gör den här historien mer påtaglig på så många vis. Jag vill göra något för dem som drabbats, säger Stiko Per i ett pressmeddelande.

Årets turné tar sin början den 16 maj i Stockholm och avslutas den 10 juni i Leksand.

