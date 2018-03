Nu kommer boken om Borlänges musikhistoria

Mer läsning för våra pluskunder:

"Dancing the whole way home" är titel på en låt av borlängeartisten Linda "Miss Li" Carlsson. Nu är det även titel på den bok som ska sammanfatta och ge en överblick över populärmusikhistorien i Borlänge.

"Få andra orter har lanserat lika många musiker och artister som nått jämförbar framgång", skriver man på facebookeventet som bjuder in till releasefest på Galaxen den 7 april.

Boken är bekostad av kulturnämnden i Borlänge kommun, och de huvudsakliga författarna är Gösta Jansson, Pelle Andersson och Andreas Bustad.

"Dancing the whole way home" är inte en heltäckande bok över alla aktiva i staden under de 50 åren, men tar upp mängder av band, artister, scener och spelställen.

Tidigare har även 50-talsboken och 60-talsboken gjorts med Borlänge kommun som finasiärer.

"Dancing the whole way home" släpps i samband med Dala Open Stage på Galaxen den 7 april.

Några av de band och artister som medverkar i nya boken är: Putte Wickman, Lily Berglund, Vita Björn, Facts, Gooseberrys, Groovers, Lars Roos, Pierre Swärd, Bortalaget, Nippe Sylve'n, Sky High, Ogräs, Sator Codex, Fredrik Brickman, Brülbåjz, Blue Crow Men, Apopocalyps, Bengt Pegefelt, Rootvälta, Boom ClubAstral Doors, Cryonic Temple, Hell Patrol, Laser Dracul, Stonecake, Dozer, Mimikry, Mando Diao, Sugarplum Fairy, Miss Li, Follow Him To The End Of The Desert, Skraeckoedlan, RUBBn STUBB, Stonewall Noise Orchestra, Volturyon, Fimbultyr.