Sabaton nominerade x2 i Bandit Rock Awards

Bandit Rock Awards arrangeras i februari 2017, och det blir tionde året som radistationen Bandit Rock prisar det gångna årets bedrifter inom rock och hårdrock.

Just nu pågår röstningen för fullt, där allmänheten får rösta på de nominerade i de olika kategorierna.

Sabaton är nominerade till "Bästa grupp", där de slåss mot Ghost, In Flames, Mustasch och Johnossi. De är dessutom nominerade i kategorin "Bästa album", för sin senaste skiva The Last Stand, och i den kategorin konkurrerar de med Royal Republic, Ghost, Pain och In Flames.

...och de nominerade till Bandit Rock Awards är:

► Bästa grupp/artist (Sverige):

Ghost

In Flames

Mustasch

Johnossi

Sabaton

► Bästa album (Sverige):

Royal Republic - Weekend Man

Sabaton - The Last Stand

Ghost - Popestar (EP)

Pain - Coming Home

In Flames - Battles

► Bästa live-akt (Sverige):

Ghost

Imperial State Electric

Backyard Babies

Johnossi

Millencolin

► Bästa grupp/artist (Internationellt):

Five Finger Death Punch

Shinedown

Sixx:A.M.

Disturbed

Volbeat

► Bästa album (Internationellt):

Volbeat - Seal The Deal And Let's Boogie

Green Day - Revolution Radio

Kings of Leon - Walls

Sixx:A.M. - Prayers For The Damned/Blessed

Metallica - Hardwired… To Self-Destruct

► Bästa live-akt (Internationellt):

Five Finger Death Punch

Volbeat

Black Sabbath

Red Hot Chili Peppers

Rammstein