Senator Spotify-hånar Trump

En annan som uppmärksammat Trumps första tid i Vita huset är Chuck Schumer, demokraternas ledare i senaten, som skapat spellistan "100 days" på Spotify.

På listan finns bland annat "You haven't done nothin" och "He's misstra know-it-all" av Stevie Wonder, "Tears of a clown" av Smokey Robinson" och "Lies" av Thompson twins, skriver AFP.

Den nya presidentens tidiga gärningar uppmärksammas efter just hundra dagar eftersom Franklin D Roosevelt införde ett flertal viktiga lagar och tog sig an den amerikanska bankkrisen under 30-talets depression under sina första hundra dagar på presidentposten.

Washington Post – och Trump själv via Twitter – slår dock ner på de 100 dagarna som ett betydelsefullt mätinstrument. Enligt Washington Post har endast två av de elva presidenterna som kommit efter Roosevelt infört omvälvande lagar under sina första 100 dagar.